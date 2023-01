Harry escluso dall'incoronazione del padre: «Re Carlo l'ha tagliato fuori, cancellata la tradizione dei duchi»

Il principe Harry tagliato fuori dall'incoronazione di re Carlo, suo padre. L'ultima indiscrezione arriva dal Telegraph. L'autobiografia del duca intitolata "Spare", in uscita il 10 gennaio, ha gettato nuove ombre sulla Royal Family, rendendo la frattura tra il secondogenito di Carlo e Diana e Buckingham Palace insanabile. Il 6 maggio, nonostante la volontà di Harry di prendere parte all'evento, il duca del Sussex e sua moglie Meghan non saranno ammessi.

L'omaggio al re solo per William

Secondo tradizione della Corona, i duchi reali devono inginocchiarsi davanti al nuovo monarca e "rendere omaggio", prima di toccare la corona e baciarlo sulla guancia destra. Ma Carlo ha deciso di non rispettare l'usanza, lasciando solo a William il compito di rendere omaggio al nuovo re. Per questo motivo, Harry non avrebbe nessun ruolo formale nell'incoronazione e quindi sarebbe escluso.

Il duca non ha dichiarato ufficialmente la volonta di partecipare all'incoronazione, ma se invitato non avrebbe detto di no, riferisce una fonte al Times. Non è chiaro se avrebbe partecipato da solo o insieme a Meghan. Nonostante la lite in corso con la sua famiglia, il principe Harry ha partecipato al funerale della defunta regina e ha preso parte alla veglia dei nipoti sulla sua bara a Westminster Hall. Con Meghan sempre al suo fianco.

Evento storico

L'evento sarà storico. Quella di Carlo, sarà la prima incoronazione in 70 anni. L'ultima a ricevere la corona era stata Elisabetta, nel 1953. La regina aveva "spettacolarizzato" la cerimonia, facendo entrare in chiesa le telecamere. Carlo aveva inizialmente pensato a una cerimonia a più basso profilo, visto il difficile contesto economico e il suo desiderio di una monarchia snella. Tuttavia, è stato convinto dall'attenzione mondiale raccolta dal funerale della defunta regina e ha riconsiderato la questione.