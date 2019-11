Schianto la notte di Halloween: morta Sirya, aveva 18 anni. Gravi le due sorelle e il fidanzato

ragazza di 18 anni, Sirya Fanciullo, di Presicce, è morta in un incidente d'auto: la ragazza era a bordo di una utilitaria, una Renault Clio, che si è schiantata contro un muro su un lato della carreggiata. Alla guida c'era il fidanzato 27enne, che è rimasto gravemente ferito: con loro due sorelle della 18enne, gravi anche loro.



L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada statale 275, nel tratto tra Alessano e Lucugnano: l'auto nel territorio di Alessano è uscita fuori strada e ha impattato contro il muro perimetrale della Ferramenta Bennardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e diverse ambulanze del 118. Dramma nel Salento dove una, di Presicce, è morta in un incidente d'auto: la ragazza era a bordo di una utilitaria, una Renault Clio, che si è schiantata contro un muro su un lato della carreggiata. Alla guida c'era il, che è rimasto gravemente ferito: con loro, gravi anche loro.

I sanitari hanno trasportato la giovane in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. I tre feriti sono stati ricoverati in prognosi riservata all'Ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce. Sono risultati tutti negativi agli accertamenti tossicologici e da alcol.