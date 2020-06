Hacker all'attacco della biglietteria automatica, sullo schermo appaiono immagini porno

MESTRE - Un attacco hacker che ha generato ilarità e anche un po' di imbarazzo, quello avvenuto ieri pomeriggio in una biglietteria automatica del trasporto pubblico. Sullo schermo, al posto dell'interfaccia con cui acquistare i biglietti dei mezzi pubblici, era infatti apparsa la homepage di un noto sito pornografico.

LEGGI ANCHE:

Ancona, truffa dei diamanti con vip e risparmiatori raggirati: arrestato un altro imprenditore. Sequestrati 17 milioni

Coronavirus, nessun nuovo positivo nelle Marche. Ma il focolaio dell'Hotel House ne produce altri tre/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

È accaduto a Mestre (Venezia), nei pressi di una fermata del bus in corso del Popolo. Qualcuno è riuscito a violare il sistema informatico e alcuni pendolari hanno scoperto che sullo schermo campeggiava la homepage di Pornhub, uno dei maggiori portali porno al mondo. Lo stesso autore dell'attacco informatico, con tutta probabilità, è anche riuscito a realizzare un breve filmato, caricandolo sui social.

L'Azienda Trasporti Veneto Orientale (Atvo), appena informata dell'accaduto, è intervenuta per bloccare quel contenuto pornografico e sono partite le prime indagini interne insieme all'azienda produttrice della colonnina che distribuisce i biglietti del trasporto pubblico. L'obiettivo è quello di capire come possa essere avvenuto l'attacco informatico e di fare in modo che le azioni degli hacker possano evitare di ripetersi. «Atvo, pur essendo estranea ai fatti, si scusa con tutti gli utenti e provvederà a sporgere denuncia», ha spiegato l'azienda in un comunicato.

Ultimo aggiornamento: 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA