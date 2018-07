«Ha solo una colica», bimbo di 4 mesi con un infarto in corso salvo per miracolo

di Alessia Strinati

Credevano fosse una, in realtà stava avendo un. Un bambino disi è salvato per miracolo dopo che gli è stata diagnosticata una colica al posto di un infarto, patologia decisamente insolita per un neonato, ma che era dovuta a una rara malattia legata alle arterie.La madre di Carter Hornshaw, Nikita Kilvington, 20 anni, ha passato 4 giorni a rincorrere i medici che le hanno detto che era una colica in prima battuta, poi hanno parlato di scarlattina e infine anche di un'infezione alla gola. La donna di West Hull, nel Regno Unito, ha insistito perché fossero fatti esami più approfonditi, come riporta anche il Mirror , fino a quando non è andata in ospedale dove i dottori hanno sottoposto subito a un delicato intervento il suo bambino.Il piccolo soffriva della sindrome di Alcapa, una malattia che impedisce a un'arteria di portare il sangue al cuore in modo corretto e che può causare, appunto, degli infarti. Il bambino ha subito un'operazione di 6 ore e ora sta molto meglio ed è in netto recupero. «Ho avuto molta paura», ha dichiarato la madre, «Voglio dire a tutti i genitori di insistere se si rendono conto che nei proprio bambini qualcosa non va».