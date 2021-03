Guido Bertolaso abbandona il collegamento con SkyTg24 dopo la domanda sui vaccini ai vulnerabili: «Criticarmi è uno sport»

Guido Bertolaso ha abbandonato il collegamento in diretta tv dopo essere stato incalzato dalla giornalista Tonia Cartolano. Era stato interpellato per rispondere ad alcune domande sulla campagna vaccinale in Lombardia. Il consulente della Regione guidata da Fontana era ospite di SkyTg24. Prima di uscire di scena ha detto: «Criticate Bertolaso, mi pare sia un sport normale, fate come volete...». Il filmato sta facendo il giro del web.

Mattina movimentata per l'ex numero uno della Protezione Civile. La giornalista Tonia Cartolano gli aveva fatto una domanda sulle vaccinazioni per i vulnerabili, facendo notare che in Lombardia non sono ancora iniziate. La regione, infatti, ha mostrato diverse pecche da quando è iniziata la pandemia da coronavirus.

Alle prime domande sulla questione aveva dichiarato: «Oggi siamo già sopra il 16 per cento con le doppie dosi. In Lombardia tutti gli anziani vaccinati nelle Rsa non sono inseriti nell’elenco degli over 80 che abbiamo vaccinato e quindi di fatto la Lombardia non ha indicato gli oltre 100mila anziani over 80 già vaccinati nelle Rsa. È sempre un problema informatico, è un’attività che esula da quelle di chi si occupa di vaccinare i lombardi».

