Terza età, arriva la nuova guida per la tutela patrimoniale degli anziani

La presentazione della 15° Guida per il cittadino​si terrà venerdì 12 ottobre 2018, a Roma, alle ore 11 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. La guida offre una panoramica sui principali istituti giuridici a disposizione delle persone anziane per la gestione patrimoniale dei propri beni. Gli anziani spesso sono proprietari di immobili, per questo può essere utile conoscere gli strumenti che permettono di disporre della casa per trarre liquidità o per garantirsi assistenza e mantenimento.L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo e per lo Stato diventa sempre più difficile dare aiuti concreti: ecco quindi che soccorrono gli strumenti patrimoniali privati che è opportuno vengano divulgati con un linguaggio semplice e puntuale. La 15° Guida viene divulgata dalinsieme a 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, U. di. Con., Unione Nazionale Consumatori).