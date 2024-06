Il battaglione Azov potrà ricevere armi americane e addestramento dai militari dell'esercito statunitense. Dopo il via libera all'uso dei missili Stars&Stripes sul suolo russo, dunque, cade anche questa restrizione e Mosca, per usare un eufemismo, non la prende bene. Washington ha infatti revocato il divieto di sostenere la brigata che era diventata il simbolo della resistenza ucraina a Mariupol. Nonostante l'eroica resistenza dalle viscere delle acciaierie Azovstal, sotto i bombardamenti incessanti delle truppe di Mosca, la 12/a Brigata d'assalto ucraina era stata inserita nella blacklist dagli Stati Uniti perché nelle sue origini di battaglione di volontari aveva attirato un cospiscuo numero di combattenti provenienti da ambienti di estrema destra. Fenomeno in parte spiegato, secondo gli Stati Uniti, dall'ideologia neonazista di alcuni dei suoi fondatori. E nonostante l'Azov abbia sempre respinto queste accuse, la Brigata era finita nel mirino di Vladimir Putin anche per giustificare l'operazione militare russa in Ucraina come una battaglia contro il ritorno delle ideologie care a Hitler. Tante le accuse di crimini di guerra arrivate da Mosca, supportate tuttavia da pochissime prove.



La legge statunitense vieta di fornire attrezzature e addestramento a unità militari straniere o a individui sospettati di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani. Ma il Dipartimento di Stato Usa ha ora affermato di non aver trovato «nessuna prova» di queste violazioni.



Il battaglione esulta

«Questa è una nuova pagina nella storia della nostra unità - ha scritto la Brigata in una dichiarazione su Instagram - Azov sta diventando ancora più potente, ancora più professionale e ancora più pericolosa per gli occupanti. Ottenere armi e addestramento occidentali dagli Stati Uniti non solo aumenterà la nostra capacità di combattimento, ma, soprattutto, contribuirà a preservare la vita e la salute dei nostri uomini».

Mosca attacca

Se Kiev sorride, Mosca ovviamente storce il naso. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia reputa «estremamente negativa» la decisione di Washington, descivendo l’Azov come una «formazione armata ultranazionalista» e accusando le autorità statunitensi di essere «pronte a flirtare con i neonazisti».