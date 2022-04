Sasha, trovato morto il bambino di 4 anni scomparso a metà marzo: era con la nonna a Kiev

La notizia è terribile: è stato trovato morto Sasha, il bambino di 4 anni scomparso a metà marzo mentre era con la nonna nel distretto di Vyshhorod, nella regione di Kiev, quando sono iniziati i i bombardamenti delle truppe russe. Lo ha annunciato su Instagram la madre, Anna Yahno.

Let’s find this #lostchild. Keep sharing for Mother Anna Yakhno. Her 4 yr old son Sasha was fleeing #Kiev across the reservoir with his grandmother to safety.

Grandmother was found dead with 11 others & Sasha has not been found. Where is he? #UkraineRussiaWar Mum:+380637034777 pic.twitter.com/BSoTBnyFLM

— TG (@E_Finchley) April 4, 2022