Ucraina, la diretta. Ucraina, al via colloqui in Turchia, c'è anche Abramovich. Erdogan: «Una pace giusta non avrà perdenti»

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 29 marzo: i negoziatori ucraini e russi sono arrivati a Istanbul, in Turchia, per l’atteso faccia a faccia volto a concordare un cessate il fuoco, o almeno un accordo sul soccorso umanitario agli sfollati. Lo riferisce la Bbc. E mentre Biden continua ad attaccare Putin («è un dittatore»), la Russia fa sapere di non volere usare «armi nucleari».

Ore 9.36 - Una «pace giusta» non avrà un perdente e la continuazione del conflitto non giova a nessuno. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel suo benvenuto ai negoziatori russi e ucraini ai colloqui di Istanbul, citato dalla Bbc. «In un momento così critico...mi auguro che i nostri incontri e le nostre discussioni siano di buon auspicio per i vostri Paesi, per la nostra regione e per tutta l'umanità». Il presidente ha poi chiesto un immediato cessate il fuoco e che fermare la tragedia dipende da entrambe le parti.

Ore 9.28 - Questa mattina l'esercito russo è tornato ad attaccare la città si Mykolaiv, a poco più di 100 chilometri a est di Odessa. Lo riporta il servizio statale di emergenza ucraino, spiegando che i missili russi hanno colpito un edificio amministrativo regionale di nove piani, «distruggendo» la sua parte centrale. L'attacco è avvenuto attorno alle 8.30 ora locale di questa mattina. In questi minuti le sirene sono tornate a suonare in città.

Ore 9.15 - Hanno preso il via nel Palazzo Dolmabache a Istanbul i negoziati tra le delegazioni di Ucraina e Russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Interfax, ricordando come l'incontro sia stato preceduto da un intervento del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Ore 9 - L'oligarca russo Roman Abramovich è a Istanbul dove oggi si terranno i colloqui russo-ucraini. Lo riferisce la Tass.

Ore 8.42 - «I soldati russi stanno andando in giro su veicoli blindati nella “foresta rossa”, altamente tossica, che circonda il sito della centrale nucleare di Chernobyl senza protezione dalle radiazioni, sollevando nuvole di polvere radioattiva». Lo hanno riferito i lavoratori del sito, citati dall'Independent, definendo l'atto «suicida» per i soldati. Il mese scorso, l'ispettorato nucleare statale dell'Ucraina aveva confermato un aumento dei livelli di radiazioni a Chernobyl a causa di veicoli militari pesanti che passavano sul suolo contaminato.

Ore 8.05 - L'esercito ucraino sta cercando di respingere le forze russe in diverse zone del paese: a dichiararlo è lo stato maggiore di Kiev in un aggiornamento sulla situazione sul terreno arrivato in tarda serata attraverso Facebook. Sono in corso sforzi per impedire un'avanzata russa su Slovyansk - nella regione sud-orientale di Donetsk - e Barvinkove - nella regione di Kharkiv.

Ore 7.43 - «Gli ucraini pagano con la vita le sanzioni deboli». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video definendo «passive» le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia. «Non ci dovrebbero essere pacchetti di sanzioni sospese, ossia se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà qualche risposta - ha aggiunto -, ci sono ora molti accenni e avvertimenti che le sanzioni saranno inasprite, come con un embargo sulle forniture di petrolio russo in Europa, se la Russia usa armi chimiche. Semplicemente non ci sono parole».

Ore 7.29 - Le forze ucraine hanno respinto sette attacchi russi nelle ultime 24 ore distruggendo 12 carri armati e 10 veicoli da combattimento di Mosca: lo affermano funzionari di Kiev, secondo quanto riporta il Guardian. L'aviazione ucraina, inoltre, ha abbattuto 17 velivoli russi, inclusi otto aerei, tre elicotteri, quattro velivoli senza pilota e due missili da crociera.

Ore 7.02 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insiste con forza per un inasprimento delle sanzioni contro la Russia, e critica la natura «passiva» di alcune misure punitive, sottolineando che il mondo non può aspettare le azioni della Russia per rispondere. Nel discorso pronunciato e divulgato in nottata, il presidente ucraino - riporta la Bbc - si è lamentato del fatto che se «forti sanzioni preventive» fossero state adottate in precedenza, avrebbero potuto impedire l'invasione. «Una guerra su vasta scala è iniziata», ha dichiarato Zelensky nel discorso di sette minuti. «Ora ci sono indicazioni e avvertimenti secondo cui sanzioni presumibilmente più severe, come un embargo sulle forniture petrolifere russe all'Europa, sarebbero messe in atto qualora la Russia utilizzasse armi chimiche».

Ore 6.17 - Putin ha i suoi piani per distruggere l'Ucraina, anche noi abbiamo i nostri, vincere la guerra e liberare i nostri territori»: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba parlando in televisione secondo quanto riferito dall'agenzia ucraina Unian, a sua volta ripresa dalla Ukrainska Pravda. Il riferimento è al tentativo di mediazione attribuito dal Times all'oligarca russo Roman Abramovich al quale il presidente russo Putin avrebbe reagito affermando: «Digli che li distruggerò». «Ricordo che Putin aveva detto che avrebbe catturato Kiev e le città chiave dell'Ucraina in pochi giorni, ma non è avvenuto. Può anche fare i suoi piani, ma noi abbiamo i nostri, piani per la vittoria e la liberazione dei nostri territori», ha concluso Kuleba.

Ore 5.50 - Joe Biden torna a definire Vladimir Putin un dittatore, ma lo fa dal suo account di Twitter personale e non su quello ufficiale POTUS. «Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l'amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia», ha postato Biden sul suo account JoeBiden. Il tweet arriva poche ore dopo la conferenza stampa nella quale il presidente ha chiarito che i suoi commenti sul leader del Cremlino sono «personali».

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty.



Brutality will never grind down the will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia. — Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2022

Ore 5.10 - «Nessuno in Russia sta prendendo in considerazione l'idea di usare armi nucleari». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Pbs. Alla domanda del giornalista se il presidente russo Vladimir Putin abbia mai minacciato di usare armi nucleari nel caso in cui un terzo fosse intervenuto nel conflitto in Ucraina Peskov ha risposto: «Non credo. Ha invece dichiarato con chiarezza che se qualcuno dovesse interferire la Russa ha tutti i mezzi necessari per reagire e punire chi lo farà».

Ucraina, incubo ceceni su Mariupol: «Spazzeremo via i nazisti»

Ore 5 - I negoziatori ucraini e russi sono arrivati a Istanbul, in Turchia, per l’atteso faccia a faccia, il primo in due settimane, volto a concordare un cessate il fuoco in Ucraina, o almeno un accordo sul soccorso umanitario agli sfollati. Lo riferisce la Bbc. «Non stiamo commerciando persone, terra o sovranità», ha affermato in proposito il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. «L’obiettivo minimo saranno i corridoi umanitari e quello massimo il raggiungimento di un accordo su un cessate il fuoco», ha detto alla televisione nazionale, mentre il consigliere del ministero degli Interni ucraino Vadym Denysenko si è detto scettico sulla possibilità di una svolta. Anche un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano - aggiunge la Bbc - ha espresso dubbi simili sulle speranze di progresso, affermando che il presidente russo Vladimir Putin non sembrerebbe pronto a scendere a compromessi per porre fine alla guerra. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che è importante che i colloqui proseguano, pur non avendo finora prodotto progressi sostanziali.

L’Ucraina si riprende Irpin. «A Kiev corpi straziati i morti li contiamo a peso»

Ore 3.30 - La Russia non ha in programma di attaccare nessun paese della Nato, ha detto all’emittente statunitense PBS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a meno che non sia «un atto reciproco». Lo riferisce la Tass. Rispondendo a una domanda sul possibile allargamento del conflitto a Paesi Nato, Peskov ha detto che «se non ci sarà un atto reciproco, se non ce lo fanno fare, non possiamo pensarci e non vogliamo pensarci».

