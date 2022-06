Ucraina, news sulla guerra di oggi. Severodonetsk sotto assedio, Zelensky: perdiamo 60-100 combattenti al giorno

Ucraina, le news di oggi sulla guerra. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky il suo paese «sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno». Lo ha detto in un'intervista al canale americano Newsmax ripresa da Cnn e Tass. «La situazione nell'est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento», ha detto Zelensky.

«Purtroppo oggi i soldati russi controllano gran parte della città di Severodonetsk». Lo ha detto alla televisione ucraina il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, che su Telegram scrive che la città però «non è accerchiata e non ci sono i presupposti per questo» «Il livello delle distruzione è quasi pari quella di Rubizhne e Popasna», aggiunge affermando che le «infrastrutture critiche sono distrutte al 100%, il 90% delle abitazioni civili sono danneggiate, il 60% delle quali non possono essere ricostruite». «A causa dei bombardamenti è impossibile portare aiuti umanitari nella città ed evacuare persone», conclude.

Ucraina, la diretta

Ore 9.00 - «Quattro civili sono rimasti uccisi e dieci feriti durante i bombardamenti dell'esercito russo nella notte a Severodonetsk, Slovyansk e Raigorodka, nell'Ucraina orientale». Lo ha annunciato lo Stato maggiore ucraino chiarendo che il bilancio delle vittime non è definitivo, riporta Unian.

Ore 7.56 - La posizione dell'Ucraina come «perimetro difensivo» per il mondo contro la Russia significa che Kiev non può «cedere» nulla: così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante un'intervista al sito di notizie americano Newsmax. «Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori, perché i nostri territori sono i nostri territori: è la nostra indipendenza, la nostra sovranità; questo è il problema», ha detto Zelenskyy riconoscendo che «ci sono alcune difficoltà con alcuni territori. Ci sono alcuni dettagli, ma tutte queste difficoltà potrebbero essere discusse e quelle discussioni sarebbero necessarie per fermare la guerra».

Ore 7.40 - «Non cerchiamo una guerra tra la Nato e la Russia. Per quanto non sia d'accordo con Putin e consideri le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di provocare la sua cacciata». A scriverlo, in un lungo editoriale pubblicato dal New York Times, è il presidente americano Joe Biden. «Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe», ha scritto Biden, sottolineando che gli Stati Uniti «non stanno incoraggiando o consentendo all'Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia».

Ore 7.00 - Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa Interfax, citando il ministero della Difesa russo. Circa 1.000 militari si stanno esercitando in manovre intensive utilizzando oltre 100 veicoli tra cui i lanciamissili balistici intercontinentali Yars, ha affermato il dicastero.

Ore 5.40 - Le autorità dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dnr) si aspettano che l'Unione Europea e gli Stati Uniti inviino loro rappresentanti a partecipare al tribunale internazionale che intendono istituire per processare con l'accusa di crimini di guerra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo predecessore Petro Poroshenko. Lo riporta l'agenzia russa Tass. «Ci auguriamo che prevalga l'impegno per il giusto processo e per le convenzioni internazionali. E che ogni Paese, Europa e Stati Uniti compresi, invii i propri rappresentanti al tribunale internazionale», ha affermato Yelena Shishkina, parlamentare della Dnr, aggiungendo che inviti sono già stati inviati a numerosi stati europei. «Alcuni hanno già risposto. Alcuni non lo faranno mai, perché di fatto stanno finanziando quelle azioni criminali», ha aggiunto la Shishkina.

Ore 4.45 - Gli Stati Uniti «al momento non hanno alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche in Ucraina, sebbene la retorica di Mosca sullo spettro del nucleare sia di per sé pericolosa ed estremamente irresponsabile». Lo ha scritto il presidente americano Joe Biden in un editoriale sul New York Times, ribadendo che «qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto su qualsiasi scala sarebbe completamente inaccettabile per noi così come per il resto del mondo e comporterebbe gravi conseguenze».

Ore 4.30 - Gli Stati Uniti forniranno all' Ucraina sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione dopo che Joe Biden, in un editoriale sul New York Times, ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi missilistici più avanzati. Nei giorni scorsi la Cnn aveva riportato che la Casa Bianca stava preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari che avrebbe incluso sistemi di missili a medio/lungo raggio: Multiple Launch Rocket System (Mlrs), capace di lanciare missili sino a 300 km di distanza e l'Himars, una versione più leggera del primo ma capace di sparare lo stesso tipo di munizioni.

