Guerra in Ucraina, la diretta. Zelensky: «A Mariupol l'esercito russo potrebbe usare armi chimiche». Il sindaco: morti oltre 10mila civili. Usa a India: Putin deve fermarsi

La guerra in Ucraina, nonostante le trattative, prosegue: la Russia attacca, gli ucraini si difendono. Il leader del battaglione Azov, Andriy Biletsky, riporta Kviv Independent, ha affermato che tre persone hanno chiari segni di avvelenamento chimico, ma ha aggiunto che non ci sono «conseguenze disastrose» per la loro salute. E Zelensky sostiene che i russi hanno «lasciato mine ovunque». Intanto, gli Usa chiedono all'India di spingere Putin a fermarsi.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 8.55 - Le autorità ucraine hanno annunciato che è stata concordata l'apertura per oggi di un totale di nove corridoi umanitari attraverso i quali verrà garantita l'evacuazione dei civili in varie parti del paese. Il vicepremier ucraino, Irina Vereshchuk, ha spiegato in dettaglio su Telegram che i civili potranno viaggiare a Zaporizhia da Mariupol - con il proprio mezzo di trasporto- e anche da Berdiansk, Tokmak ed Energodar. Sarà possibile inoltre raggiungere Bakhmut in provenienza da Severodonetsk, Lisichansk, Popasna, Hirske e Rubizhne.

Ore 8.54 - I russi hanno fatto cadere un drone contenente sostanze tossiche sulla città di Mariupol, nel sud dell'Ucraina. Lo ha detto la parlamentare ucraina e capo del comitato parlamentare sull'integrazione dell'Ucraina Ivanna Klympush, secondo quanto riporta il Guardian, spiegando che «molto probabilmente» le sostanze sconosciute erano armi chimiche.

Ore 8.50 - «Circa 4,8 milioni dei 7,5 milioni di bambini ucraini sono stati sfollati dall'inizio della guerra». A lanciare l'allarme è l'Unicef ripreso dai media internazionali

Ore 8.14 - Nelle prossime due o tre settimane gli scontri aumenteranno di intensità nella parte orientale dell'Ucraina, regione dove la Russia continua al momento a concentrare i propri sforzi. A confermarlo è il ministero della Difesa britannico citando l'ultimo rapporto dell'intelligence del paese. Nel documento si parla di attacchi russi vicino Donetsk e Luhansk, e di ulteriori scontri intorno alle città di Kherson e Mykolaiv. I russi stanno inoltre premendo in direzione di Kramatorsk. Il ministero della Difesa fa infine presente che le forze russe continuano a spostarsi attraverso la Bielorussia nel quadro del loro ridispiegamento nella parte orientale dell'Ucraina.

Ore 7.56 - «Il nemico proverà probabilmente a prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e lanciare un'offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk». Lo annuncia lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, ripreso da Ukrinform, che parla anche di «segnali di rafforzamento del sistema di difesa aerea nelle aree di Melitopol e Ilovaisk».

Ore 7.40 - Sono almeno 5.800 i casi di crimini di guerra russi su cui sta indagando l'ufficio del procuratore generale di Kiev. Lo ha rivelato alla Cnn la stessa procuratrice, Iryna Venediktova, secondo cui al momento sono stati individuati circa 500 sospetti: «Vogliamo perseguire questi criminali di guerra nei tribunali ucraini».

VIDEO: Zelensky believes 'tens of thousands' killed in Mariupol.



In a video address to South Korea's parliament, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he believes "tens of thousands" of people in Mariupol have been killed. He asked lawmakers to provide military assistance pic.twitter.com/BROO7KLDAV — AFP News Agency (@AFP) April 12, 2022

Ore 7.29 - Oltre 10mila civili sono morti nella città portuale ucraina di Mariupol. Lo ha detto il sindaco della città Vadym Boychenko all'Associated Press, secondo quanto riportano i media internazionali. Secondo il primo cittadino il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a superare i 20mila, in una città da settimane sotto attacco e dove lo scarseggiare di cibo e forniture ha lasciato molti corpi sulle strade. Boychenko ha anche accusato le forze russe di aver bloccato per settimane i convogli umanitari che cercavano di entrare in città.

Ore 7.18 - Volodymyr Zelensky torna a chiedere l'invio di armi, tanto più necessarie per liberare Mariupol dall'assedio russo, sottolineando la responsabilità nella morte di migliaia di civili ucraini di chi le tiene nei propri arsenali. In un video diffuso nella notte, il presidente ucraino ha detto: «Se avessimo caccia e veicoli blindati pesanti a sufficienza, l'artiglieria necessaria, ce la potremmo fare. Sono sicuro che avremo quasi tutto quello che ci serve. Ma non si perde solo tempo, si perdono anche le vite degli ucraini, vite che non torneranno più indietro». Quindi la stoccata: «C'è anche la responsabilità di continua a tenere le armi di cui l'Ucraina ha bisogno negli arsenali. Una responsabilità che resterà per sempre nella storia».

Ore 7.05 - Nel distretto di frontiera di Shebekinsky tra Russia e Ucraina, nella regione Belgorod, il binario ferroviario è stato danneggiato. Lo ha comunicato il governatore locale, come riporta la Tass. Restano da chiarire le cause. Secondo fonti ucraine si tratta di un attentato per impedire l'accesso sul territorio di truppe e mezzi russi.

Ore 6.32 - «Il nemico sta cercando di completare il raggruppamento e il trasferimento delle truppe nelle aree di concentrazione delle regioni di Belgorod e Voronezh nella Federazione Russa, nonché il trasferimento delle forze aeree e spaziali negli aeroporti nelle immediate vicinanze dei confini orientali dell'Ucraina». Lo scrive lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel report quotidiano. «Nella direzione di Slobozhansky - prosegue - le truppe nemiche continuano a bloccare parzialmente la città di Kharkiv». Combattimenti si segnalano nell'area della città di Izyum e nelle direzioni di Donetsk e Tavriya. «Vi sono segnali di rafforzamento del sistema di difesa aerea - si conclude il report - nelle aree di Melitopol e Ilovaisk. E' probabile che in futuro il nemico cercherà di prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e condurre un'offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk».

Ore 6.07 - L'India deve prendere le proprie decisioni su come affrontare «l'invasione della Russia in Ucraina ed è importante che tutti i paesi facciano pressione su Putin per porre fine al la guerra». Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri indiano S Jaishankar a Washington dopo l'incontro virtuale tra il presidente americano Joe Biden e il premier indiano Narendra Modi. L'India ha continuato ad acquistare petrolio dalla Russia e si è sempre astenuta nei voti contro Mosca all'Onu. «La guerra della Russia contro l'Ucraina è un attacco al popolo ucraino. E' anche un attacco a quell'ordine basato su regole a cui aderiamo e che difendiamo». Gli Stati Uniti, ha dichiarato Blinken, «continueranno ad aumentare il loro sostegno al governo e al popolo ucraino e inviteranno le altre nazioni a fare lo stesso, così come chiediamo a tutte le nazioni di condannare le azioni sempre più brutali di Mosca». Il segretario di stato americano ha anche sottolineato che l'invasione dell'Ucraina «è in netto contrasto con la visione che gli Usa e l' India condividono di un Indo-Pacifico libero e aperto».

Ore 5.49 - Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha commentato in una nota le notizie diffuse sui social media che a Mariupol i russi hanno usato armi chimiche. «Non siamo in grado di confermare queste notizie», ha detto Kirby precisando che il dipartimento della Difesa americano continua a monitorare la situazione da vicino«. Queste notizie, ha detto il portavoce del Pentagono, «sono molto preoccupanti e riflettono i timori che abbiamo da tempo sul rischio che la Russia possa usare gas lacrimogeni mescolati ad agenti chimici».

Donbass, la grande fuga alla stazione di Slovjansk: «Se restiamo siamo morti»

Ucraina, torture e distruzioni: lo scempio delle chiese. Almeno 59 luoghi di culto bombardati

Ore 5.10 - Nuove misure del governo giapponese per restringere l'accesso agli asset economici di selezionati cittadini russi nel Paese del Sol Levante, in risposta all'invasione dell'Ucraina voluta da Mosca. Lo ha deciso l'esecutivo a Tokyo in una riunione ministeriale, decretando il congelamento di 398 entità collegate a individui di nazionalità russa, che includono anche le figlie del presidente Vladimir Putin e la moglie del ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Dall'inizio del conflitto in Ucraina il Giappone si è schierato con i Paesi del G7 a supporto di Kiev e lo scorso venerdì ha annunciato di voler ridurre progressivamente la dipendenza dal gas russo, puntando alla graduale eliminazione delle forniture di carbone da Mosca.

Ore 4.48 - «Le truppe russe hanno lasciato mine ovunque. Nelle case, nelle strade, nelle auto, nelle porte. Hanno fatto di tutto per rendere il più pericoloso possibile il ritorno in queste aree. Hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare il maggior numero possibile della nostra gente quando sono stati costretti a ritirarsi dalla nostra terra». Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio - come riporta il Guardian -, parlando di «centinaia di migliaia di oggetti pericolosi, mine e proiettili inesplosi» trovati nelle regioni del nord del paese.

Ore 4.23 - I russi si stanno riposizionando nella parte meridionale del fiume Bug e al confine con la regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Lo ha dichiarato su Facebook il Comando operativo 'Sud' delle forze armate ucraine - come riporta Ukrinform -, segnalando «molti casi di diserzione nelle unità nemiche». «Nella zona di Nikolaev - prosegue il comando Sud - alcuni russi travestiti su tre auto civili hanno cercato di fingere di essere un gruppo di locali evacuati allo scopo di commettere un sabotaggio. Hanno cercato di attaccarci ma, una volta scoperti, hanno dovuto fuggire». Infine «la situazione vicino alla costa ucraina del Mar Nero è tesa, ma invariata» e non si esclude «la possibilità di attacchi missilistici da parte della flotta nemica».

Ultimo aggiornamento: 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA