Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Ue: oggi daremo status di candidato all'Ucraina. Usa: al G7 richiesta nuove misure contro Mosca

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi in diretta. Il conflitto si allarga, per il momento solo a parole: è Kaliningrad nel mirino di analisti e politici, con le parole della portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha detto che la risposta al blocco del transito di alcune merci da parte della Lituania (applicazione delle sanzioni Ue) sarà «pratica e non a livello diplomatico». Il che però non vorrebbe dire automaticamente guerra o invasione: il capo della commissione della Duma per gli Affari interni, Leonid Slutsky, ha spiegato che Mosca valuta il taglio delle forniture di energia elettrica a Vilnius. Allarme ancora a Zaporizhzhia, teatro della guerra nella prima fase: secondo il sindaco, alcuni lavoratori della centrale nucleare sono stati sequestrati dai russi a Enerhodar. A Kharkiv sono stati uccisi dieci civili nelle ultime ore, altri dieci sono stati feriti. La guerra continua violenta nel Donbass.

Ucraina, le notizie in diretta

Ore 9.35 - «È un momento decisivo per l'Unione europea. Sono fiducioso che oggi daremo lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldavia e esprimeremo una chiara e forte prospettiva europea per la Giorgia». Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel arrivando al summit di capi di stato Ue.

Ore 9.30 - È una vergogna che un paese Nato, la Bulgaria, prende in ostaggio altri due paesi Nato, la Nord Macedonia e l'Albania, nel pieno di una guerra nel nostro cortile di casa e che altri 26 paesi restano fermi e impotenti». Lo ha detto il premier albanese Edi Rama arrivando a Bruxelles per il summit sui Balcani occidentali. «Non cambiamo la rotta, costruire l'Europa in casa nostra, perché non c'è altra opzione al percorso d'integrazione», ha sottolineato. «È cosa buona dare lo status di candidato all'Ucraina ma spero che il popolo ucraino non si faccia troppe illusioni».

Ore 9.25 - Nuovi bombardamenti sono stati condotti nella notte dalle forze russe sul distretto di Kryvyi Rih, nell'oblast di Dnipro. Lo ha comunicato il governatore locale, Valentyn Reznichenko, accusando la Russia di aver utilizzato munizioni a grappolo nella regione. «Il nemico ha colpito il distretto di Kryvyi Rih sei volte, prendendo di mira le aree residenziali», ha dichiarato su Telegram, precisando che nei bombardamenti due persone sono rimaste ferite, alcune case sono state danneggiate. In alcune aree della città di Apostolove, inoltre, mancano acqua ed elettricità.

Ore 8.20 - Le forze russe hanno preso il controllo dei villaggi di Loskutivka e Rai-Oleksandrivka sul loro cammino verso Lysychansk, nella regione di Lugansk, da sud e da ovest: lo scrive su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale, Serhii Gaidai, secondo quanto riporta Ukrinform. Allo stesso tempo, commenta Gaidai, le forze ucraine continuano a far fronte ai russi a Sverodonetsk e Syrotyne, «respingendo gli attacchi da Zolote e Vovchoyarivka». Proseguono intanto gli attacchi di Mosca contro i siti industriali di Severodonetsk: nelle ultime ore sono stati colpiti una fabbrica di mattoni, un impianto per la produzione di fibra di vetro e uno per la produzione di apparecchiature per il settore chimico.

Ore 7.50 - Le forze russe aumentano la pressione sull'area di Lysychansk-Severodonetsk nell'Ucraina orientale con la loro avanzata strisciante ai margini delle zone abitate, ma il tentativo di prendere il controllo della parte occidentale della regione di Donetsk rimane in fase di stallo: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, sottolinea che dal 19 giugno i russi hanno probabilmente guadagnato cinque chilometri di terreno nella loro avanzata verso Lysychansk (da sud). Nel frattempo, alcune unità ucraine si sono ritirate per non correre il rischio di essere circondate, prosegue l'intelligence spiegando che il successo di Mosca in questo settore deriva probabilmente da un recente rafforzamento delle truppe e da una forte concentrazione di fuoco.

Ore 7.15 - L'Ucraina si aspetta una «decisione chiave» dall'Ue sulla sua candidatura e ribadisce la richiesta all'Occidente di «accelerare» sulla fornitura di armi. È quanto ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto video-messaggio notturno. «Nel Donbass ci sono massicci attacchi aerei e di artiglieria. L'obiettivo degli occupanti è sempre lo stesso: vogliono distruggere l'intero Donbass passo dopo passo. Tutto. Lysychansk, Slovyansk, Kramatorsk: mirano a trasformare queste città in nuove Mariupol», ha dichiarato Zelensky. Secondo il leader ucraino, è necessario raggiungere la «parità» a livello di equipaggiamenti militari sul campo di battaglia «il prima possibile» per fermare «questa armata diabolica» e cacciarla dal territorio dell'Ucraina.

Ore 2.15 - La task force Usa-Ue sull'energia denuncia il ricatto della Russia nei confronti dell'Ue e sottolinea il continuo impegno a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi diversificando l'approvvigionamento energetico dell'Europa. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sull'incontro virtuale tra i co-presidenti Amos Hochstein, consulente per la sicurezza energetica Usa, e Bjorn Seibert, capo di gabinetto della presidente della Commissione europea. Il colloquio ha esaminato i progressi compiuti dalla dichiarazione del 25 marzo di Biden e Von der Leyen sulla cooperazione energetica tra Usa e Ue in chiave anti-russa.

Ore 0.25 - La Nato per la prima volta indicherà la Cina come fonte di preoccupazione nella nuova versione del 'Concetto strategicò che sarà siglato al prossimo vertice di Madrid. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con la stampa sul viaggio del presidente americano Joe Biden in Europa per i summit del G7 e della Nato. Il vertice dell'Alleanza «affronterà le sfide poste dalla Cina. E sarà la prima volta. Nel documento strategico del 2010 non erano infatti nominate», ha spiegato la fonte.

Ore 23.35 - «Al vertice del G7 in Germania il presidente Biden proporrà una nuova serie di misure per aumentare la pressione sulla Russia». Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con i giornalisti sul viaggio del presidente americano in Europa la prossima settimana per i vertice del G7 e della Nato. «Per gli Usa il G7 è stato leader nell'imporre sanzioni senza precedenti contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina», ha detto ancora la fonte, annunciando che ai vertici in Germania e Madrid interverrà in collegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 22.30 - Diversi abitanti di Enerhodar, la città del sud dell'Ucraina in cui si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sono stati rapiti dai russi che la controllano, compresi lavoratori dell'impianto. Lo ha denunciato il sindaco Dmytro Orlov, citato dal Guardian. «Il luogo in cui si trovano alcuni di loro è ignoto. Le condizioni degli altri sono molto difficili: torturati con l'elettroshock, abusati fisicamente e moralmente», ha denunciato il sindaco.

