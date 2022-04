Ucraina, la diretta. Il pentagono: «Putin ha rinunciato a prendere Kiev». La Russia ha abbandonato il Nord, von der Leyen e Borrell diretti verso Kiev

La guerra in Ucraina prosegue: siamo vicini al 45esimo giorno di conflitto e la Russia continua ad attaccare. Esplosioni ad Odessa, ma secondo gli Usa Putin ha rinunciato a conquistare Kiev. Intanto, sempre gli Stati Uniti inviano ancora armi in supporto delle truppe di Zelensky. Le truppe russe si sono ritirate dal Nord.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 9.33 - Il territorio della regione di Sumy, Nord Est dell'Ucraina, è completamente libero dalle truppe russe. Lo riferisce il capo dell'amministrazione del distretto Dmytro Zhyvytskyi, citato da Ukrainska Pravda, segnalando che le esplosioni che vengono sentite sono provocate dai soccorritori che smaltiscono le munizioni lasciate dai militari russi. Zhyvytskyi precisa che il territorio della regione non è sicuro poichè ci sono molte zone minate ed inesplorate.

Ore 9.15 - Sono 169 i bambini uccisi e più di 306 quelli rimasti feriti dall'inizio guerra, secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino, che precisa che «le cifre non sono definitive. Secondo i dati ricevuti, il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Kiev, Donetsk, Kharkiv e Chernihiv». Attualmente, 928 istituzioni educative in Ucraina sono state danneggiate da bombardamenti, 84 delle quali sono state completamente distrutte.

Ore 9.04 - La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell sono in questi momenti diretti a Kiev. Von der Leyen ha pubblicato pochi minuti fa su Twitter un post in cui annuncia: «Looking forward to Kyv» (verso Kiev), pubblicando una foto che la ritrae all'uscita da un treno con i colori giallo e azzurro dell'Ucraina, accanto al primo ministro slovacco Eduard Heger, seguita da Borrell. Anche Borrell sul suo profilo scrive «sulla strada per Kiev» in inglese e in ucraino, con una foto che lo ritrae insieme a von der Leyen mentre camminano seguiti dalle scorte.

Ore 8.58 - Pesanti bombardamenti e lanci di razzi hanno martellato per tutta la notte il Donbass, nell'est dell'Ucraina. Le sirene hanno risuonato di continuo facendo correre nei rifugi la popolazione della città di Slavyansk. Lo riferisce l'inviato della Bbc Joe Inwood che si trova sul posto con le truppe ucraine. La consapevolezza che le truppe russe stanno per lanciare attacchi su larga scala ha portato il governatore di Lugansk a chiedere a tutti i civili di evacuare verso regioni più sicure, ma gli spostamenti risultano difficili a causa dei bombardamenti che hanno distrutto ieri un tratto di ferrovia provocando enormi code alla stazione di Kramtorsk. Il tratto adesso è stato riparato e i treni hanno ripreso a partire.

Ore 8.45 - «Nel nord le forze russe si sono ora completamente ritirate dall'Ucraina verso Bielorussia e Russia». Lo afferma il Ministero della Difesa britannico nell'ultimo bollettino dell'intelligence, aggiungendo che «almeno alcune di queste forze verranno trasferite nell'est dell'Ucraina per combattere nel Donbass». «Molte di queste forze avranno bisogno di un rifornimento significativo prima di essere pronte a dislocarsi ulteriormente ad est», aggiunge l'intelligence, precisando che per un qualunque dispiegamento massiccio dal nord ci vorrà «come minimo almeno una settimana».

Ore 8.33 - Le immagini di Bucha «mi lasciano semplicemente senza parole. Era un sobborgo molto carino della capitale abitato da famiglie giovani con bambini. La Russia parla cinicamente di una messa in scena: come vorremmo che fossero false quelle immagini». Lo ha affermato la first lady dell'Ucraina, Olena Zelenska, in un'intervista al Gr1.

Ore 8.23 - Anche per oggi sono stati concordati 10 corridoi umanitari per evacuare la popolazione civile dalle città ucraine. Lo annuncia la vice premier Iryna Vereshchuk su Telegram. In particolare per la città assediata di Mariupol è previsto un corridoio fino a Zaporizhzhia sempre con mezzi propri.

Ore 7.50 - Il media indipendente russo Meduza ha pubblicato un video che dimostra che i civili a Bucha sono stati uccisi durante l'occupazione russa della città ucraina. Il video è stato effettuato da un drone e, in base ai metadati dei file, è stato girato in diversi giorni, dal 23 al 30 marzo 2022. Le immagini, messe a confronto con il video girato sul terreno dopo il ritiro dell'esercito russo, mostrano che la posizione dei corpi coincide. «Le registrazioni che pubblichiamo sono un altro elemento di prova molto importante (insieme alle immagini satellitari del New York Times), che mostrano che le persone a Bucha furono uccise prima che le truppe russe si ritirassero dalla città», scrive Meduza.

After its atrocities in Ukraine, Russia has no place on the UN Human Rights Council.



Today, we made that clear. — President Biden (@POTUS) April 7, 2022

Ore 7.38 - «Le forze russe ora si sono completamente ritirate dal nord dell'Ucraina verso la Bielorussia e la Russia. Almeno alcune di queste forze saranno trasferite nell'est dell'Ucraina per combattere nel Donbass». Lo afferma l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento della situazione sul campo di battaglia. «Molte di queste forze richiederanno un significativo rifornimento prima di essere pronte per essere dispiegate più a est», sottolinea l'intelligence, secondo cui un trasferimento di queste truppe «richiederà probabilmente almeno una settimana». «Continuano i bombardamenti russi delle città a est e a sud e le forze russe sono avanzate più a sud della città importante dal punto di vista strategico di Izium che rimane sotto il loro controllo», si conclude l'aggiornamento.

Ore 5.43 - Il presidente russo Vladimir Putin ha rinunciato a conquistare Kiev: lo ha detto ieri durante un'audizione parlamentare il ministro della Difesa statunitense, Lloyd Austin: lo riporta il Guardian. «Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l'Ucraina, catturare molto rapidamente questa capitale. Si era sbagliato - ha detto il capo del Pentagono -. Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell'est del Paese».

Ore 5.10 - Almeno due esplosioni hanno scosso Odessa nelle ultime ore. Lo riporta Cnn.

Metano dalla russia, l’Ue: «Embargo totale». E Draghi pressa i falchi sul Recovery di guerra

Ucraina, viaggio nell'aeroporto di Gostomel: tra le macerie anche Myria, il velievolo più grande del mondo

Ore 4.45 - Più di «1.400» missili Stinger, più di «5.000» Javelin anticarro e oltre 50 milioni di munizioni. Sono alcune delle voci della lista aggiornata delle armi che gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire all'Ucraina, alcune delle quali sono già arrivate nel Paese. L'elenco, riporta Cnn, include anche «centinaia» di droni, dispositivi per la visione notturna, 45.000 set di giubbotti anti proiettili ed elmetti e più di 7.000 altri sistemi anticarro oltre agli Stinger e i Javelin.

Ore 4.11 - «Le ambasciate stanno tornato a Kiev. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, anche a livello di simboli e gesti diplomatici. Per favore, tornate nella nostra capitale e continuate il vostro lavoro». È l'appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle missioni diplomatiche nel Paese che si erano spostate da Kiev dopo l'attacco russo. Il ritorno degli ambasciatori nella capitale è «un segnale alla Russia che Kiev è nostra», ha aggiunto citato dalla Cnn, ringraziando la Turchia e la Lituania per essere rientrata.

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA