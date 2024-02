Guerra nucleare, Biden insulta Putin: «È un pazzo, per lui dobbiamo preoccuparci di un conflitto atomico»

«Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di p****** come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è il cambiamento climatico». Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a San Francisco secondo i giornalisti al seguito.

La corsa contro Trump

Joe Biden è di poco in vantaggio sull'ex presidente Donald Trump secondo l'ultimo sondaggio della Quinnipiac University pubblicato da Politico ma la stragrande maggioranza degli americani ritiene il presidente troppo anziano per un secondo mandato. Condotta tra il 15 e il 19 febbraio, la rilevazione indica che il 49% degli elettori sostiene Biden contro il 45% per il tycoon.