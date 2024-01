Guerra in Medio Oriente, cresce l'attesa per il discorso del leader Hezbollah. Egitto sospende la mediazione tra Israele e Hamas

La tv saudita al Hadath ha oggi affermato che a Beirut circola l'ipotesi di un rinvio del discorso pubblico previsto per oggi alle 17 italiane (le 18 in Libano) del leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, all'indomani dell'uccisione da parte di Israele a Beirut di Saleh Arouri, numero due di Hamas. Da Hezbollah per ora non ci sono conferme né smentite a questa notizia mentre altri media libanesi confermano che Nasrallah parlerà in diretta, da una località segreta, come previsto, per commemorare il 4o anniversario della morte di Qasem Soleimani, il generale iraniano ucciso dagli Usa in un raid aereo a Baghdad il 3 gennaio del 2020.

La mossa dell'Egitto

L'Egitto ha ufficialmente informato Israele di aver congelato il suo ruolo di mediatore tra lo Stato ebraico e le fazioni palestinesi nei negoziati sugli ostaggi, dopo l'uccisione del numero 2 di Hamas, Saleh Al-Arouri. Lo riferiscono fonti egiziane alla tv israeliana Kan. Una decisione che, secondo alcuni analisti militari, potrebbe portare anche il Cairo a intervenire nel conflitto.