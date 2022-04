Ucraina, diretta. Biden: «Putin vuole cancellare gli ucraini». Bombe su Kharkiv e Mariupol, colpite infrastrutture. Catturato l'oligarca Medvedchuk

Joe Biden accusa Vladimir Putin di «genocidio» in Ucraina, e poco ore dopo aver parlato in Iowa di «un dittatore che dichiara guerra e commette un genocidio dall'altra parte del mondo», sottolinea che il riferimento al presidente russo era del tutto voluto. «Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale - ha detto il presidente Usa - ma di sicuro è quello che sembra a me». Immediato il plauso di Zelensky: «Parole vere da un vero leader». Intanto, secondo la Cnn, gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare altri centinaia di milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina: circa 700, che porterebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per Kiev dall'elezione di Biden. Il presidente ucraino interviene anche sulla cattura dell'oligarca Viktor Medvedchuk: catturato dagli 007 ucraini, il fedelissimo di Putin potrebbe essere riconsegnato alla Russia - propone Zelensky - in cambio del rilascio degli uomini e delle donne ucraini detenuti dai russi.

Ucraina, la diretta

Ore 9.18 - A Mariupol ci sono 100mila persone che chiedono di essere evacuate dalla città. Lo ha detto questa mattina in Tv il sindaco della città portuale ucraina assediata Vadym Boichenko, citato dai media internazionali.

Ore 9.17 - Oltre 1.000 marine ucraini, «centinaia» dei quali sono feriti, si sono arresi a Mariupol: lo ha scritto oggi sul suo canale Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov, fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin: lo riporta la Tass. La loro decisione di arrendersi «è un scelta giusta», commenta Kadyrov.

Ore 9.14 - «L'aggressione armata di questi giorni, come ogni guerra, rappresenta un oltraggio a Dio, un tradimento blasfemo del Signore della Pasqua, un preferire al suo volto mite quello del falso dio di questo mondo». Lo ha affermato papa Francesco nel corso dell'udienza generale. «Sempre la guerra è un'azione umana per portare all'idolatria del potere», ha aggiunto.

Ore 9.00 - Le sanzioni servono a evitare che Putin continui a spendere soldi per fare la guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Radio Anch'io su Rai 1. «Gli dobbiamo imporre le sanzioni - dichiara - per evitare che continui a impegnare i soldi nella guerra».

Ore 8.57 - Il presidente francese Emmanuel Macron non ha usato il termine «genocidio», come il suo omologo statunitense Joe Biden, per accusare il presidente russo Vladimir Putin in relazione all'Ucraina, mettendo in dubbio l'utilità di una «escalation di parole» per porre fine alla guerra. Intervistato oggi da France 2 sulle dichiarazioni di Biden, Macron ha detto di voler essere «attento ai termini».

Ore 8.43 - «Il tema fondamentale è la diplomazia. Proprio quando le parti si rifiutano di lavorare alla diplomazia noi dobbiamo accelerare su questo. Dobbiamo promuovere una conferenza di pace preceduta da un cessate il fuoco. Il Paese che sta lavorando di più alla pace è la Turchia che riesce a parlare con entrambe le parti ma l'Italia ha sempre un canale aperto con Mosca». Lo dice il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Radio anch'io parlando del conflitto ucraino.

Ore 8.34 - La nomina del generale Alexander Dvornikov alla guida della guerra in Ucraina rappresenta un'ulteriore dimostrazione del fatto che la determinazione della resistenza ucraina e l'inefficacia della pianificazione russa hanno costretto Mosca a rivedere le sue operazioni nel Paese concentrando l'offensiva nel Donbass: è il parere dell'intelligence britannica, che ricorda come l'incapacità di Mosca di coordinare l'attività militare abbia ostacolato finora l'invasione. Lo riporta il ministero della Difesa di Londra nel suo consueto aggiornamento sulla situazione nel Paese. L'intelligence ricorda l'esperienza di Dvornikov alla guida dell'intervento militare russo in Siria ed il suo ruolo, dal 2016, di comandante del distretto militare meridionale russo confinante con la regione del Donbass. E conferma che con Dvornikov Mosca cerca di «centralizzare il comando e controllo» delle operazioni.

Ore 8.07 - I presidenti di Polonia e Lituania incontreranno oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Il nostro obiettivo è quello di sostenere il presidente Zelensky e i difensori dell'Ucraina in un momento cruciale per il Paese», ha detto Jakub Kumoch - citato dal Kyiv Independent- che dirige il Polish International Policy Bureau e sta accompagnando il presidente polacco. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha twittato che sta andando nella capitale dell'Ucraina con «un forte messaggio di sostegno politico e di assistenza militare».

Ore 7.45 - Continuano i bombardamenti russi con artiglieria su Kharkiv e aerei su Mariupol dove sono state colpite infrastrutture civili: presa di mira anche la regione di Zaporizhia. Lo ha riferito lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine sulla sua pagina Facebook nel rapporto della mattina, citato dall'Agenzia Unian. Nelle direzioni Donetsk e Tavriya, l'esercito russo sta lanciando attacchi aerei e sta avanzando nell'area del complesso metallurgico Azovstal e del porto.

Ore 7.09 - Più di 720 persone sono state uccise a Bucha e in altri sobborghi della capitale ucraina Kiev occupati dalle truppe russe e più di 200 sono considerate disperse. È la denuncia del ministero degli Interni ucraino riportata da Sky News dopo che ieri il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, ha riferito che «in città sono stati trovati i corpi di 403 civili morti».

Ore 2.27 - Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare altri centinaia di milioni di dollari in assistenza militare all’Ucraina. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali la cifra sarebbe di circa 700 milioni di dollari con la quale salirebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per il paese da Joe Biden da quando ha assunto l’incarico.

Ore 2.06 La Russia apre ogni giorno il proprio tratto di corridoi umanitari a Kharkov e Mariupol. A dirlo alla Tass è Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo. «Nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario - spiega Mizintsev - la parte russa continua il suo sforzo per fornire un aiuto alla popolazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché alla popolazione locale e agli stranieri nei territori liberati dell' Ucraina. Dalle 10:00 di ogni giorno - prosegue - la parte russa apre corridoi umanitari nelle aree di Kharkov e Mariupol». Ieri l' Ucraina ha informato noto di nove corridoi operativi a Zaporozhye e Donetsk, ma nessuno verso la Russia.

Ore 00.50 - Biden: Putin vuole cancellare gli ucraini, è genocidio

«Sì, ho parlato di genocidio perché è sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l’idea di essere ucraini — ha affermato Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva se in Ucraina fosse in corse un genocidio. «Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me» .

Ore 23.59 - Zelensky alla Russia: Medvedchuk in cambio nostri soldati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto uno scambio di prigionieri dopo la cattura di Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino tra i fedelissimi del leader russo Vladimir Putin. «Propongo alla Federazione russa lo scambio di questo tizio dei vostri» per uomini e donne ucraini catturati dalle forze di Mosca durante l’invasione.

Ore 23.12 - Biden accusa Putin di genocidio

Il presidente americano Joe Biden è tornato ad accusare il leader russo Vladimir Putin, parlando di «genocidio». «Il budget familiare, la capacità di riempire il serbatoio, niente di tutto ciò dovrebbe dipendere dal fatto che un dittatore dichiari guerra e commetta un genocidio a mezzo mondo di distanza», ha detto Biden durante la sua visita in Iowa, sulla questione dell’inflazione.

Ore 20.22 - Catturato l’oligarca ucraino filo Putin Viktor Medvedchuk

Il presidente Zelensky ha postato una foto dell’oligarca ucraino filo russo Viktor Medvedchuk in manette. Secondo il presidente sarebbe stato arrestato durante un’operazione speciale. Medvedchuk è alleato e amico personale di Vladimir Putin (che è padrino di una delle sue figlie) ed è stato capo dello staff dell’ex presidente ucraino filo russo Leonid Kuchma. Uomo di fiducia del Cremlino a Kiev fin dai tempi della Rivoluzione arancione, Medvedchuk era il nome che circolava nel caso Putin fosse riuscito a installare un governo fantoccio in Ucraina. Accusato dal governo di Zelensky di «alto tradimento» per il sostegno ai separatisti e lo sfruttamento illegale di risorse in Crimea, il 13 maggio 2021 finì agli arresti domiciliari, dopo il sequestro dei beni di famiglia (compreso un oleodotto) e l’oscuramento delle tre TV (112, NewsOne e ZIK) utilizzate per la campagna filorussa. Ma poi era riuscito a fuggire. Il super yacht Royal Romance (92,5 metri) ormeggiato a Fiume e ritenuto di sua proprietà è stato sequestrato dalle autorità croate.

