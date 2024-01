Guerra asimmetrica si avvicina, la Cina pronta a schierare il nuovo drone stealth da combattimento. «Impossibile da intercettare»

La guerra asimmetrica si avvicina e la Cina si prepara. Il drone stealth CH-7 ha completato i test e il suo sviluppo dovrebbe terminare quest'anno. Lo sviluppo dovrebbe essere completato entro la fine del 2024, con test sul prototipo che verificheranno le eccezionali prestazioni dell'aereo e l'efficacia del progetto. Così ha svelato il Global Times in base a quanto indicato Aerospace CH UAV Co Ltd, la società sviluppatore del drone.

Le caratteristiche

Caratterizzato da una configurazione ad ala volante che rappresenta un alto livello di capacità stealth e lungo raggio, il CH-7 ha fatto la sua prima apparizione pubblica all'Airshow China 2018 a Zhuhai, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, attirando un ampio interesse sia da parte dei professionisti che del pubblico in generale.

Development of China’s CH-7 stealth drone is scheduled to finish this year after it has completed tests, with observers expecting the drone to make a new appearance at the upcoming Airshow China in November. https://t.co/au94e8tKy6 — Global Times (@globaltimesnews) January 30, 2024

Cos'è la guerra asimmetrica

La guerra asimmetrica è un'espressione che, in origine, si riferiva a una situazione di conflitto armato tra due o più soggetti. Un esempio rappresentativo è rappresentato dal racconto biblico che vide Davide sconfiggere il gigante Golia, non affrontandolo sul suo stesso piano, ma affrontandolo con una modalità inattesa dal nemico.

In età contemporanea, invece, si può trovare una pura forma di guerra asimmetrica nella Seconda guerra del Golfo in cui la disparità tra i contendenti investiva tutti gli aspetti (dall'inferiorità numerica e di mezzi, a quella tattico-strategica).

Le armi

Quattro anni dopo, all’Airshow China 2022, è stata messa in mostra una nuova versione del CH-7, riprogettata per soddisfare la domanda di UAV di fascia alta ricercata dai potenziali clienti nella futura guerra asimmetrica. Il nuovo CH-7 ha un'apertura alare di 26 metri, quattro metri in più rispetto alla versione originale, e una quota di servizio di 15 chilometri, superiore ai 10-13 chilometri della versione originale, il che significa che può volare più in alto e rimanere più a lungo nella missione zona, concentrarsi maggiormente sulla ricognizione e sul monitoraggio 24 ore su 24 in ambienti altamente pericolosi ed essere in grado di continuare a rilevare obiettivi ostili per un periodo più lungo. Con un peso massimo al decollo di 10 tonnellate, il CH-7 può anche trasportare missili di grandi dimensioni o guidare altre armi per colpire obiettivi nemici di alto valore.

Il design

Il suo design significa che è anche in grado di ridurre efficacemente il raggio di rilevamento del radar nemico e continuare a contenere la potenza di fuoco antiaerea del nemico, oltre a migliorare notevolmente l'efficacia nel combattimento basato sulle informazioni. L'Airshow China 2024 si terrà dal 12 al 17 novembre a Zhuhai, e gli osservatori sperano di vedere nuove informazioni sul CH-7 completato per allora.