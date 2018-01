Donna di 35 anni trovata morta dalla madre Indagini in corso

di Massimo Boccucci

GUBBIO - Trovata nel pomeriggio del primo gennaio una donna morta di 35 anni, di nazionalità albanese. E’ successo intorno alle ore 13 quando la madre ha rinvenuto la figlia esanime sul letto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gubbio.E’ stata disposta l’autopsia all’ospedale di Branca, fissata salvo cambiamenti di programma per mercoledì pomeriggio. Sul letto non sarebbero stati trovati indizi particolari che possano far risalire alle cause del decesso.