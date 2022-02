Crollato il Ponte di Guastacconcio a Paglieta

E' crollato il Ponte di Guastacconcio o ponte Guastacconcia sulla provinciale 97 a Paglieta (Chieti). Era chiuso dallo scorso 14 dicembre su provvedimento della Provincia perché le abbondanti piogge di quei giorni avevano creato un pericoloso avvallamento al centro della carreggiata del cavalcavia. Nonostante le sollecitazioni del sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, oltre che degli abitanti e dei rappresentanti delle realtà economiche e commerciali della zona affinché il ponte venisse ristrutturato e poi riaperto, le condizioni si sono rivelate talmente compromesse da determinarne il crollo improvviso. Per fortuna non si registrano vittime.

Appelli per i lavori erano arrivati non più tardi di due settimane fa dalla Val di Sangro: "Non si può andare avanti col territorio spaccato in due". Il crollo di ponte Guastacconcio impone agli automobilisti un giro di qualche chilometro in più per raggiungere il ponte più vicono che è quello di Montemarcone.

Un decreto ministeriale aveva destinato 116 mila euro per primi interventi urgenti: il progetto dell'ingegner Paolucci era stato appaltato all'impresa D'Amico Costruzioni per iniziare i lavori ad aprile prossimo. Inoltre, nell'ambito del “Decreto Ponti” erano stati previsti 2 milioni e 200 mila euro per la messa a norma dell’intera struttura. Con il crollo, lo scenario cambia completamente e andranno reperite nuove e più ingenti risorse per ricostruire il ponte.

