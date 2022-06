Guasila, guardia medica chiusa: donna di 67 ha un malore e muore d'infarto

Ha un attacco cardiaco e corre alla guardia medica, ma la trova chiusa. Dorina Serra, insegnante di 67, è morta in ambulanza mentre i rianimatori del 118 provavano a salvarle la vita, senza riuscirci. A stroncarla è stato un infarto, ha accertato la squadra medica intervenuta. Dory, come era conosciuta, lavorava a Segariu (Sud Sardegna) e stava per andare in pensione. Aveva 67 anni.

Le parole del sindaco

«Mi dispiace molto per la scomparsa della maestra Dorina – ha detto il sindaco Paola Casula – aveva scelto di vivere nel nostro paese. La sua morte ha colpito tutta comunità. Non conosco bene la dinamica dell’episodio, ma una cosa è certa: la guardia medica era chiusa», le sue parole riportate da L'Unione Sarda. «Quando non c’è il medico a Guasila, bisogna rivolgersi a Mandas e Senorbì – continua Paola Casula – i paesi dell’interno sono penalizzati dalla mancanza di personale. E alla fine a pagare sono sempre i cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA