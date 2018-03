Morta guardia giurata aggredita in metropolitana Aveva 52 anni

di ti

Non ce l'ha fatta, ladi 52 annida uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, giunto in condizioni critiche al Cardarelli, è deceduto nella notte. La salma si trova attualmente al Policlinico dove sarà poi eseguito l'esame autoptico. Nei giorni scorsi a Marano, la città in cui risiede Della Corte, era andata in scena una fiaccolata di solidarietà promossa dai familiari.In lutto il mondo delle guardie giurate. «Piangiamo l'ennesima vittima in servizio - spiega Giuseppe Alviti - ci stringiamo attorno alla famiglia Della Corte in questo momento di grande dolore».