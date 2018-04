Picchiano brutalmente una guardia giurata dopo un tamponamento

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato gli autori della brutale aggressione subìta da una guardia giurata - un romano di 44 anni - la mattina del 3 febbraio scorso, in via di Torrenova. A scatenare l’ira degli aggressori è stato un lieve tamponamento tra la loro auto e quella della vittima, che li seguiva lungo la strada, a quell’ora molto trafficata.



Le fasi successive al sinistro hanno portato al reciproco scambio di responsabilità e, in brevissimo tempo, al pestaggio nel quale la vittima ha riportato un trauma cranio-facciale e varie fratture costali. Gli aggressori sono un ragazzo di 22 anni e un collega di 34 anni, entrambi romani e con precedenti, che sono stati arrestati dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica.



I picchiatori, ora, si trovano agli arresti domiciliari e devono rispondere di lesioni personali gravi. Le preziose testimonianze raccolte dai Carabinieri, intervenuti sul posto subito dopo l’aggressione, e l’acquisizione delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza posto a pochi metri dal luogo del sinistro, hanno consentito di identificare e rintracciare i responsabili.

