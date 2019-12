Grosseto, uomo spara a due persone nella notte: morto un 40enne, un altro è ferito. Il killer è in fuga

Un uomo di 40 anni è morto dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco a Grosseto. Si tratta di una persona di nazionalità colombiana che era stata ricoverata in ospedale a Siene dove è stato constatato il decesso.



Ferito in modo grave anche se non sarebbe in pericolo di vita, un altro straniero, originario del Senegal. Tutto è accaduto la notte scorsa a Grosseto. A sparare contro i due la stessa persona, un uomo di nazionalità straniera come i feriti, e che ora è in fuga.



