Grindr come Facebook: "Ha condiviso dati su test Hiv". Altro scandalo privacy

Dopoe lo scandalo, scoppia un altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti, rivolta al: Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile degli utenti, tra cuiLa compagnia ha risposto annunciando di aver interrotto la condivisione dei dati e respingendo similitudini con la vicenda di Cambridge Analytica. Stando all'indagine scandinava, Grindr avrebbe condiviso i dati sensibili, in forma crittografata, con la società, che ottimizza le app, e con, che fornisce uno strumento con cui valutare le prestazioni delle app. Tra questi dati ci sarebbe quello sull'Hiv. Gli utenti di Grindr possono infatti scegliere se far sapere agli altri la data e il risultato dell'ultimo test fatto.di Grindr, Bryce Case, intervistato dal sito Axios e da altri media ha spiegato di aver interrotto la condivisione, di aver cancellato i dati sull'Hiv da Apptimize e di essere in procinto di rimuoverli da Localytics. Il manager ha quindi evidenziato che i dati, cifrati, non sono stati venduti a terzi né usati a scopi pubblicitari. Case ha poi rimarcato la diversità con il caso Cambridge Analytica. C'è differenza, ha detto, tra una «piattaforma software che utilizziamo per scopi di debug e ottimizzazione», e «un'azienda che cerca di influenzare le elezioni».