Green Pass illimitato, dal 7 febbraio le nuove regole: ecco come ottenerlo

Dal 7 febbraio per i vaccinati non ci saranno più restrizioni. Stop, dunque, a ogni tipo di limitazione anche in zona rossa, ma anche quarantene ridotte e soprattutto il Green Pass con «durata illimitata». Con l'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri, l'Italia si appresta ad uscire in modo graduale dalla pandemia. Già a partire da lunedì prossimo, 7 febbraio, scatteranno le nuove regole.

La regola più importante è sicuramente quella relativa al Green Pass illimitato, visto che coinvolge più persone, con 48 milioni di persone vaccinate in Italia.

COME SI OTTIENE



La certificazione verde, nella sua versione rafforzata, ovvero quella rilasciata solo a coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid, non scadrà più dopo 6 mesi. Per ottenerlo bisogna sottoporsi alla terza dose. I 12 milioni di italiani che ancora non l'hanno ottenuta dovranno avere il booster e, a quel punto, il Qr code che verrà assegnato non avrà più una data di scadenza. La decisione, spiega il governo, è stata presa perché al momento non è noto se ci sia o meno bisogno di fare una quarta dose.

Ma il Green Pass illimitato, è giusto ricordarlo, che non verrà assegnato a chi è guarito o a chi ha ricevuto solo due dosi di vaccino. Per loro la validità della certificazione verde continuerà ad essere di 6 mesi.

Il Green Pass rafforzato continuerà ad essere obbligatorio per accedere ad una lunga lista di luoghi pubblici: i mezzi di trasporto, aerei, treni, navi, pullman, autobus e metropolitane, ma anche per accedere a piscine e palestre, alberghi e strutture ricettive, fiere, stadi (la cui capienza massima all’aperto è al 50% dei posti disponibili, al chiuso scende al 35%), centri congressi e sagre, musei, mostre e centri culturali, cerimonie civili o religiose e feste conseguenti, per entrare in bar e ristoranti anche all’aperto. Mentre dall’1 febbraio serve almeno quello base per accedere agli uffici pubblici, a servizi postali, bancari e finanziari, ma anche per andare dal parrucchiere, o dal barbiere, e per attività commerciali, escluse quelle di primaria necessità.

QUARENTENE A SCUOLA

All'interno del testo del governo trova spazio anche la semplificazione delle regole per le quarantene a scuola. Così nelle scuole per l'infanzia le attività proseguono in presenza fino a quattro casi positivi al Covid e al quinto sono sospese per cinque giorni. Mentre alle elementari c'è la prima differenziazione: fino a quattro positivi l'attività prosegue in presenza con insegnanti e studenti con la Ffp2, non ai minori di sei anni, per dieci giorni dalla scoperta dell'ultimo caso. Dal quinto positivo, invece, chi ha ricevuto la terza dose o ha completato il ciclo primario da meno di quattro mesi prosegue in presenza con la Ffp2, gli altri vanno in Dad.

Per quanto riguarda le medie e superiori, già dal primo caso positivo si indossano le mascherine Ffp2, mentre dal secondo vanno in didattica a distanza per cinque giorni solo gli studenti non vaccinati con terza dose, guariti da meno di quattro mesi o che hanno completato il ciclo primario, ovvero con due dosi, da meno di quattro mesi.

ZONA ROSSA





Infine, la tanto attesa ridefinizione delle zone rosse. Nel decreto viene specificato che per chi è vaccinato vengono eliminate le restrizioni. E quindi, gli spostamenti e tutte le attività vietate nelle zone arancioni e rosse saranno consentite solo ai possessori del super Green Pass.

