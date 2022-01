Green pass verso estensione durata dopo terza dose. Viaggi, no a proroga ordinanza su tampone al rientro in Italia

Si va verso l'estensione della durata del green pass per chi ha effettuato tutto il ciclo vaccinale compresa la dose booster. Secondo quanto si apprende - però - nessuna decisione è stata ancora presa. Il tema potrebbe, infatti, essere affrontato ed una decisone presa dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

APPROFONDIMENTI IL CASO Fa il vaccino al posto di un no vax in cambio di una cena: lui...

Ma, spiegano fonti del ministero della Salute, ogni valutazione su durata va prima valutata da lato scientifico. La proroga dovrebbe partire dal primo febbraio, data in cui la durata per chi ha effettuato due dosi (e per le persone guarite) scenderà da 9 a 6 mesi.

Inoltre in merito all'ordinanza in scadenza al 31 gennaio sull'obbligo di tampone per chi rientra dall'estero, sempre muniti di Super green pass, l'orientamento è quello di non confermarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA