Green pass, esentati i bambini sotto i 12 anni. La nota del Ministero

L'obbligo di Green pass non sarà valido per i bambini sotto i 12 anni, nonostante il vaccino anti Covid sia stato ormai approvato anche per la fascia di età che va dai 5 agli 11 anni. Lo precisa il Ministero della Salute, che dichiara dunque esente dal Green pass chiunque abbia meno di 12 anni. «Il decreto legge - rileva il ministero - stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass».

