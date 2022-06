Si accascia in spiaggia: Graziella muore davanti ai bagnanti sotto choc

Un malore fatale mentre si trovava in spiaggia alla Brussa di Caorle: è morta così Graziella Dainese, 71 anni, di Portogruaro. L'allarme è arrivato verso le 13 al 118. Sul posto Sono arrivati i sanitari del SUEM è in forze, con l'ambulanza elicottero alzato in volo da Treviso.

I sanitari hanno provato a rianimare la malcapitata, una settantenne, ma purtroppo ogni tentativo non è riuscito. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri della stazione di Villanova con il comandante, il maresciallo Simone muccin, per i rilievi di legge. Come disposto dalla procura la salma è stata poi trasferita in obitorio a Portogruaro.

