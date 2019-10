Roma, Gratta e Vinci milionario: colpo da due milioni di euro a Saxa Rubra

Gratta e Vinci

Nel punto vendita di piazza di Saxa Rubra 3, un super fortunato ha vinto 2 milioni di euro con il biglietto “Nuovo 50X”.«Non conosco la persona che ha vinto ma mi piacerebbe sapere che cosa farà il vincitore con quella somma. Se fossi stato io, avrei iniziato un viaggio intorno al mondo con la mia famiglia, per scoprire i luoghi che da sempre sogno di visitare», ha detto Marco Simeoni, titolare del punto vendita all'Agipro.Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 5 miliardi e 490 milioni di euro in tutta Italia.