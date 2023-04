Vince al Gratta e Vinci e viene rapinato in casa: «Bottino da 600mila euro». Arrestati quattro stranieri

Vinse al 'Gratta e Vinci' e venne sequestrato e rapinato in casa. I carabinieri hanno completato l'indagine sul colpo, commesso ai danni di un imprenditore il 28 maggio 2022 a Torre Pellice (Torino), arrestando i tre presunti complici del moldavo che era stato fermato il giorno dopo. Il bottino dell'assalto furono orologi preziosi e lingotti d'oro per un valore di circa 600.000 euro, oltre a 20.000 euro in contanti, in buona parte frutto di una vincita plurimilionaria incassata dall'imprenditore due anni prima.

La rapina choc in casa

Verso la mezzanotte il gruppo si appostò davanti alla villa in attesa del rientro dell'imprenditore e della moglie. La coppia fu costretta, sotto la minaccia di una pistola, a fare entrare i rapinatori. I due poi dovettero sdraiarsi a terra con le mani sopra la testa mentre la loro abitazione veniva razziata. Gli arresti sono scattati lo scorso 21 marzo su disposizione di un gip del Tribunale di Torino a carico di un romeno di 38 anni considerato l'ideatore del colpo, un moldavo di 34 anni gravitante nella zona di Padova, una trentenne romena che la sera del colpo, secondo gli inquirenti, fece da palo.