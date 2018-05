â€‹Gratta e Vinci, vince 5 milioni di euro con il Miliardario Maxi

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fortuna passa per la Lombardia e precisamente ain provincia didove, grazie al “Il Miliardario Maxi” di Gratta e Vinci, è stata realizzata una vincita dio. Il biglietto fortunato, si legge in una nota, è stato acquistato nel punto vendita “La Versilia” di Tianxiang Wu, in Via Solferino, 3 a Lissone.«Appena ho saputo della vincita ho provato un’emozione grandissima. Non so se il vincitore sia un cliente o una persona di passaggio ma, se mai lo incontrassi gli farei i complimenti. Se mai dovessi vincere io 5 milioni di euro, per prima cosa condividerei la gioia con la mia famiglia e, subito dopo, partirei per un lungo viaggio intorno al mondo», ha dichiarato Tianxiang Wu, titolare della ricevitoria.Da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito in Lombardia vincite per quasi 600 milioni di euro mentre, in tutta Italia ha distribuito complessivamente vincite per oltre 2,8 miliardi di euro con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2017.