Operaio compra Gratta e Vinci al bar, incassa 2milioni e saluta: «Ciao, io sparisco»

PADOVA - «Ho messo il biglietto al sicuro e per qualche giorno vado via con la famiglia, in attesa che il clamore passi». E' con queste parole che nella tarda serata di venerdì il nuovo milionario di Rubano (Padova) ha salutato, con una telefonata, i gestori del bar Centrale dove poche ore prima aveva acquistato e grattato un biglietto della serie MaxiMilionario vincendo 2 milioni di euro. E per il momento del fortunato vincitore, un operaio di 50 anni, non si sa più nulla. Pare abbia chiesto un paio di consigli su come muoversi in queste prime ore dopo la vincita, e su come incassare la vincita. E c'è chi ritiene possibile che la sua destinazione sia proprio la capitale: per i gratta e vinci con premi superiori ai 10mila euro, le vincite vanno richieste all'Ufficio premi Lotterie Nazionali, la richiesta può essere fatta con plico raccomandato, oppure presso uno sportello della Banca Intesa San Paolo che inoltrerà il biglietto vincente all'ufficio delle Lotterie. Ma è pensabile che il fortunato vincitore si rechi di persona.





