Vince 3 milioni al Gratta e Vinci, gli amici congelano il premio del tagliando acquistato «in società» e lo portano in tribunale

VERONA - Tre milioni di euro in appena un mese e mezzo. Un bottino racimolato a suon di Gratta e Vinci, acquistati per anni in maniera sistematica. Ma è stato grazie a due vincite in particolare, che Ricardo, un artigiano di 41 anni di origini brasiliane, è riuscito a diventare milionario in un tempo brevissimo. Ma la sua fortuna potrebbe diventare ben presto anche la sua condanna.

LA VICENDA

La vicenda è iniziata il 22 febbraio 2021, riporta l'Arena, quando il piastrellista aveva acquistato il secondo dei due fortunatissimi biglietti - quello da due milioni di euro - a Torri del Benaco, nel veronese, per poi convertire la vincita con altri tagliandi.

Il 41enne è stato dunque rinviato a giudizio a Verona, davanti al giudice Sabrina Miceli, con l'accusa di appropriazione indebita. Ieri il pm Alberto Sergi, al termine della sua requisitoria, ha chiesto per l'imputato una condanna a tre anni di reclusione e 1.000 euro di multa, in aggiunta al dissequestro della vincita, da suddividere in tre: 600mila euro a lui e 500mila a ciascuno dei due querelanti.

RE MIDA

La sera successiva alla vincita incriminata, Ricardo era andato a grattare i biglietti a casa di Giovanni (uno dei due querelanti): «Non ho mai giocato in società con nessuno perché ho la mia strategia, che non dico», disse Ricardo (difesa Giovanni Chincarini) rispondendo alle domande del pm durante l'ultima udienza. «È vero che ero a casa di Giovanni quando ho iniziato a grattare i tagliandi. - ha detto in sua difesa -. Quando ho scoperto la vincita ho esultato, e lui ha chiesto se poteva fare una foto». In sostanza, Ricardo ha sostenuto davanti al pm di essere sempre stato il solo e unico proprietario del fortunato biglietto, al contrario degli altri due, che del ticket avevano soltanto la foto. Quaranta giorni prima l'artigiano "Re Mida" aveva già vinto un milione di euro, regolarmente incassato: «Ho continuato a fare il mio lavoro perché mi piace», aveva dichiarato, affermando anche di aver mostrato generosità nei confronti di Giovanni e Christian: «In banca ho 800mila euro, avevo già pensato che avrei regalato 80mila euro ciascuno. Giovanni deve mettere a posto i denti e Christian ha un sacco di debiti».

Ricardo ha poi raccontato in aula di come Christian avrebbe iniziato ad assillarlo: a sua detta lo chiamava in continuazione, per convincerlo ad andare da un notaio ed evitare che un giorno la moglie potesse creare difficoltà. «Ho detto che avrei mantenuto la promessa», ha spiegato l'artigiano. Una volta recatosi a depositare il biglietto, non era riuscito a incassarlo: Giovanni e Christian lo avevano già querelato. In seguito, si era ritrovato i conti congelati. A settembre la conclusione.