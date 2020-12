L'incredibile storia di Graham, a 7 anni guida gli aerei: «Mi chiamano già capitano»

Lo chiamano già il capitano. Eppure ha soli 7 anni. Sembra un film, invece è una storia vera: un bambino ugandese, Graham Shema, soprannominato appunto "Captain", ha già volato sul Cessna tre volte ed è diventato un fenomeno in Uganda grazie alla sua impressionante conoscenza degli aerei e alle sue abilità di volo. Il ragazzino ha già volato come apprendista.

Amante della matematica e della scienza, Graham ha raccontato che il suo sogno è diventare un pilota e un astronauta, e un giorno vuole viaggiare su Marte. «Mi piace Elon Musk perché voglio imparare le leggi dello spazio, andare con lui nello spazio e anche stringergli la mano», ha detto a una televisione locale. In Uganda è stato persino invitato a incontri dall'ambasciatore tedesco e dal ministro dei trasporti del paese.

VIDEO: Shema Graham Gabriel reveals what he saw in the cockpit. #MorningXpress #SanyukaUpdates pic.twitter.com/mEPwMsOI0B — Sanyuka TV (@sanyukatv) April 29, 2020

Quando il suo istruttore all'aeroporto internazionale di Entebbe, gli ha chiesto di spiegare come funzionassero i motori su un aereo Bombardier CRJ 9000 parcheggiato, Graham ha risposto in modo impeccabile: «I tubi di ingresso aspirano l'aria e la iniettano nel compressore, il compressore la schiaccia con le ventole, dopo averla “strizzata” con le ventole, diventa calda». La passione di Graham per il volo è iniziata quando un elicottero della polizia è esploso sopra il tetto di casa di sua nonna. L'incidente è avvenuto alla periferia della capitale ugandese Kampala mentre lui stava giocando all'aperto e secondo sua madre, Shamim Mwanaisha, 29 anni, quella vicenda «ha innescato qualcosa nella sua mente».

La mamma ha poi raccontato che è stato allora che suo figlio ha iniziato a “ bombardarla ” di domande su come funzionano gli aerei, fino a quando non ha contattato un'accademia di aviazione locale e ha iniziato le lezioni a casa su parti di aeromobili, studiano anche su libri di aviazione. Cinque mesi dopo Graham era entusiasta di iniziare le lezioni di volo. « Mi sentivo come un uccello » , ha detto del suo primo volo. Da allora ha volato tre volte come copilota e durante la pandemia Covid si è concentrato sulla teoria dell'aviazione e si è immerso in video.

