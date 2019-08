Zingaretti: «Ok a Conte premier, Nessuna staffetta ma nuova sfida» Berlusconi: manovra di palazzo

le delegazioni del Gruppo Autonomie del Senato, Leu alla Camera, e Fratelli d'Italia nel pomeriggio sarà la volta, rispettivamente, di Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Quindi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trarrà le su conclusioni.Se tra le forze politiche, in particolare Dem e Cinquestelle , sarà maturata una chiara intesa programmatica per dar vita ad una maggioranza in grado di sostenere un governo, il Capo dello Stato, nella serata stessa di oggi o nella mattinata di domani, conferirà l'incarico di formare l'esecutivo alla personalità indicatagli dai partiti della futura maggioranza. Altrimenti, se dovesse registrare il fallimento di ogni possibilità di accordo, con la stessa tempistica convocherà al Colle un nome terzo, per guidare un esecutivo di garanzia per condurre il Paese ad elezioni anticipate, probabilmente il 10 novembre.