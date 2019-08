Conte premier, M5S non accetta veti Di Maio: «È unico nome». Fico si sfila Renziani in pressing: Zingaretti dia ok

«Nessun confronto è possibile davanti ai veti, come quello che continua ad arrivare sul premier Giuseppe Conte. Se non si sciolgono i veti e non otteniamo le garanzie adeguate per il Paese diventa tutto molto difficile». Così fonti del M5S che aggiungono: «dire di no a Conte per trovare altri nomi figli di strategie politiche, significa indebolire il Paese. Non vorremmo che fosse una scusa per tornare al voto. In tal caso Zingaretti e i suoi devono essere chiari».

Pd cerca soluzione. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella telefonata con Luigi Di Maio ha ribadito il no a un Conte bis, per i motivi che aveva già spiegato al leader M5s. Secondo quanto riferiscono fonti della segreteria Dem Zingaretti avrebbe espresso «malessere» per gli «ultimatum» da parte di M5s. Le fonti riferiscono che «si lavora comunque a una soluzione».



Renziani: sostegno a Zingaretti. «Totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no». È quanto affermano fonti qualificate renziane, commentando quanto emerso dopo la nuova telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Le stesse fonti sottolineano il «compiacimento» per aver «dato l'assist che ha messo in difficoltà Salvini» ed evitato la corsa al voto. Ora però, ribadiscono, «il gol lo segna Zingaretti e da noi ha totale sostegno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti . Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha ribadito di non accettare alcun veto su, premier uscente. «Tutto il M5S è leale a Conte ed è l'unico nome come premier», ha sottolineato il leader del M5S a Zingaretti.