Conte rinuncia, domani Cottarelli al Quirinale

Il presidente del Consiglio incaricatoha rimesso il mandato dopo un colloquio alcon il capo dello Statoaprendo una crisi istituzionale senza precedenti in Italia. Fallisce dunque il tentativo di Conte di formare un governo dopo il veto del Quirinale sull'economista eurocritico Paolo Savona al ministero del Tesoro. M5S e Lega attaccano Mattarella per il veto e chiedono il voto, evocando anche l'impeachmente per il capo dello Stato. Ora si attendono le decisioni di Mattarella ma si fa concreta l'ipotesi di un ritorno al voto in autunno. L'economista Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale domani.LEGGI ANCHE Di Maio e Salvini attaccano Mattarella LEGGI ANCHE Savona: «Voglio un'Europa più forte ma più equa» LEGGI ANCHE Di Battista attacca ancora il Colle e annuncia: mi ricandido «Avevo fatto presente ai rappresentanti dei due partiti e al presidente incaricato, senza ricevere obiezioni, che per alcuni ministeri avrei esercitato un'attenzione particolarmente alta. Questo pomeriggio il professor Conte mi ha presentato le sue proposte per i nomi dei ministri che come dispone la costituzione io devo firmare assumendomene la responsabilità istituzionale. Il presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzie che non ha mai subito e può subire imposizioni», ha detto Mattarella dopo la rinuncia del presidente incaricato.«L'Incertezza della nostra posizione nell'Euro ha posto in allarme investitori italiani e stranieri che hanno investito in titoli e aziende. L'aumento dello spread aumenta debito e riduce la possibilità di spese in campo sociale. Questo brucia risorse e risparmi delle aziende e prefigura rischi per le famiglie e cittadini italiani», con un rischio anche per i mutui, ha detto ancora il presidente della Repubblica.La decisione di non accettare il ministro dell'Economia «non l'ho presa a cuor leggero», ha rilevato ancora il capo dello Stato. «Ho chiesto per il ministero dell'Economia l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con il programma. Che non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare l'uscita dell'Italia dall'euro», ha proseguito Mattarella, riferendosi alla scelta di Savona.«Sono stato informato di richieste di forze politiche per andare a elezioni ravvicinate. È una decisione che mi riservo di prendere sulla base di quanto avverrà in Parlamento. Nelle prossime ore assumerò un'iniziativa», ha puntualizzato Mattarella.«Ho accolto la proposta per l'incarico di presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sulla circostanza che un governo politico fosse guidato da un presidente non eletto in Parlamento e ne ho accompagnato, con piena attenzione, anche il lavoro per formare il governo», ha affermato ancora il presidente della Repubblica. «Nessuno può sostenere che abbia ostacolato la formazione del governo che viene definito del cambiamento. Al contrario, ho accompagnato con grande collaborazione questo tentativo, com'è del resto mio dovere, in presenza di una maggioranza parlamentare, nel rispetto delle regole della Costituzione», ha aggiunto.«Come anticipato - ha detto Conte al termine del colloquio al Quirinale - ho rimesso il mandato conferitomi il 23 maggio di formare il governo del cambiamento». «Ringrazio il presidente Mattarella per avermi conferito il mandato e gli esponenti di M5s Luigi Di Maio e Lega, Matteo Salvini per avere indicato il mio nome. Vi assicuro - ha concluso - che ho profuso il massimo sforzo e attenzione a questo sforzo, in un clima di piena collaborazione con le forze politiche che mi hanno designato».«Nervi saldi e solidarietà al Presidente Mattarella. Ora dobbiamo salvare il nostro grande Paese». Lo scrive il premier uscente Paolo Gentiloni su Twitter.Il presidente del Pd Matteo Orfini e il segretario reggente Maurizio Martina si sono sentiti pochi minuti fa, condividendo la solidarietà verso il presidente Mattarella e apprezzamento totale del suo discorso in difesa della Costituzione. Orfini è pronto, a quanto si apprende da fonti Dem, a convocare gli organi del partito. E il Pd sta valutando se organizzare iniziative straordinarie in difesa della Costituzione.. Questo pomeriggio, per cercare una soluzione, erano saliti al Colle, separatamente, per un incontro informale anche il leader del M5S Luigi Di Maio e della Lega Matteo Salvini. Mattarella nel corso dei colloqui di questo pomeriggio avrebbe posto un veto sulla scelta di Savona a capo del ministero dell'Economia. Scelta che Salvini nel corso dell'incontro avrebbe invece confermato. Oggi il professore aveva provato a rassicurare sul suo euroscetticismo: «Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa», ha scritto in un lungo intervento l'ex ministro del governo Ciampi. Una dichiarazione che però non ha rassicurato Mattarella.Due lunghi colloqui al Quirinale per i leader di M5S e Lega hanno preceduto l'arrivo al Colle del premier incaricato. Di Maio e Salvini hanno visto Mattarella per cercare di sbloccare in extremis l'impasse sul governo giallo-verde, e in particolare sulla presenza alla guida del ministero del Tesoro di Savona. Mattarella ha visto i due leader separatamente: al Quirinale è salito prima Salvini - che poi si è diretto a Terni dove ha in programma dei comizi elettorali - e poi, alle 18 circa, Di Maio.«C'è un grande problema in Italia che si chiama democrazia», ha detto Di Maio in diretta su Facebook. «Scelta Mattarella incomprensibile - ha aggiunto -. Allora inutile votare, governi li decidono sempre gli stessi».«Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto No. Mai più servi di nessuno, l'Italia non è una colonia. A questo punto, con l'onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!», scrive il leader della Lega.«Noi non siamo al ricatto di nessuno. Se abbiamo la certezza di poter lavorare liberamente da domani mattina sono ufficio. Ma se qualcuno mi dice vai in ufficio ma con calma e poi vediamo lo spread, i vincoli, allora no: così non si può lavorare bene. Se siamo in democrazia e rimane solo una cosa da fare restituire la parola agli italiani», aveva detto poco prima Salvini in serata durante un comizio a Terni.