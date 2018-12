Google, lo stagista preme il tasto sbagliato: bruciati 10 milioni di dollari in 45 minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convinto di essere ancora in un'area di testrispetto alla media. Peccato che quella non fosse uno spazio riservato alle prove, e che stesse realmente davvero acquistando spazi e modificando campagne pubblicitarie. Il protagonista della vicenda, suo malgrado, è unSecondo quanto riportato dall'azienda del celebre motore di ricerca, il ragazzo, uno stageur ai primi passi nella piattaforma Google, ha creato sul web un finto pannello pubblicitario, che è rimasto sul web: nessuna reclame, nessuna pubblicità, soloChe il giovane principiante ha anche pagato molto più del dovuto: se il prezzo medio per un annuncio pubblicitario è di circa 2 o 3 dollari per CPM (costo per migliaia di visualizzazioni, il tirocinante aveva impostato questo valore a 25. Quasi dieci volte di più rispetto al prezzo di mercato.L'azienda di Mountain View si è accorta dell'errore ed è corsa ai ripari e ha ripristinato la normalità ma, secondo i calcoli del Financial Times,, con la società che ne ha già garantito il pagamento.