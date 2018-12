Dipendente di Google di 22 anni trovato morto in sede: mistero sulle cause

di Simone Pierini

Un, ingegnere di software, è stato trovato morto all'interno della sede centrale di Chelsea, a Manhattan (). Un custode ha scoperto, privo di sensi al suo posto di lavoro al sesto piano dell'edificio di Eighth Avenue. I colleghi hanno cercato di rianimarlo ma senza successo. Krulcik è stato dichiarato morto sulla scena.Il corpo di Krulcik non mostrava alcun segno di trauma e non sembra esserci alcun legame con un crimine. Krulcik, che viveva nel West Village, non aveva presentato problematiche mediche o di abuso di sostanze. Sarà l'ufficio medico legale di New York a determinare ufficialmente la sua causa di morte.