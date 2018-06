Scafati, gonfia le spese del funerale del padre e truffa le sue tre sorelle

di Nicola Sorrentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI - Ha truffato tre delle sue sorelle grazie a un funerale, quello del loro padre. È accaduto a Scafati: le protagoniste sono quattro donne, sorelle, attese ora in tribunale davanti al giudice monocratico. Una delle tre è l'imputata, accusata - secondo una denuncia - di aver gonfiato la fattura della ditta di onoranze funebri, intascando oltre seimila euro. Per poi chiedere il conto alle altre tre per coprire le spese. L’episodio risale al 2011, ma il processo è appena cominciato davanti al Tribunale di Nocera Inferiore. Le tre sorelle, vittime del raggiro, hanno pagato un incremento di 6.000 euro circa alla terza sorella, ora alla sbarra per averle raggirate sulla pelle del padre, presentando un conto finale di oltre ottomila euro rispetto ai duemila pagati alla ditta di onoranze funebri.«Dividiamo tra noi, viene 8.200 euro», spiegò lei, contando sulla buona fede e sulla disattenzione verso tali questioni in un momento tanto delicato e di sofferenza. Quella fattura di ottomila euro aveva però insospettito le altre tre sorelle, fino alle verifiche e poi alla denuncia. La ditta di onoranze funebri, raggiunta per la controprova del malevolo pensiero da una delle sorelle, aveva certificato la spesa in 2.200 euro: tutt’altra cifra rispetto agli 8.200 euro chiesti dalla quarta.