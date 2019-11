Gomme invernali in autostrada: attenzione dal 15 novembre scatta l'obbligo

Un “cambio” stagionale da non dimenticare: gli pneumatici. A partire dal 15 novembre, come ogni anno, anche sulla rete di Autovie Venete scatterà l'obbligo di avere a bordo le catene da neve oppure di montare le gomme omologate per l'inverno. I tratti autostradali dove è obbligatorio, per transitare, avere le gomme da neve o le catene a bordo sono: la A4 Venezia-Trieste fino a Sistiana; la A28 da Portogruaro all'interconnessione con la A27 (Conegliano); in A23 da Udine Sud fino all'interconnessione con la A4 (Palmanova) e infine, l'intera A34 da Villesse a Gorizia. Non avere le gomme invernali o le catene, oltre a ridurre la sicurezza di chi guida e di chi transita, comporta, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, una sanzione pecuniaria e un provvedimento di interdizione del transito fino a quando la vettura non viene adeguatamente equipaggiata. Le gomme invernali e le catene fanno la loro parte; Autovie con le squadre della manutenzione si impegna a prevenire la formazione del ghiaccio e a pulire tempestivamente il manto stradale in caso di precipitazioni nevose, ma per un viaggio sicuro - in condizioni meteo difficili - è fondamentale adottare uno stile di guida prudente e responsabile.

Ultimo aggiornamento: 12:34

