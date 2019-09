Attrice aggredita in strada, presa a pugni senza motivo da un marocchino

di Alessia Strinati

Gloria Cuminetti

è stata amentre camminava in strada. L'attrice 30enne di origini bergamasche protagonista di numeroshe ha lavorato anche nelrecitando in "Sexxx", diretta dal regista Davide Ferrario e che ha girato la pubblicità in uno spot Martini nel 2016, è stata colpita da un marocchino.Gloria stava camminando in strada quando il 34enne le avrebbe dato un pugno in faccia prima di darsi alla fuga. Il giovane è stato poi raggiunto dai Carabinieri che per bloccarlo hanno avuto bisogno di un taser e che lo hanno poi arrestato per violenze e resistenza a pubblica ufficiale e lesioni gravi. Dalle ricostruzioni pare che poco prima, sempre la stessa persona, avesse aggredito anche una coppia di coniugi sempre a passeggio.L'attrice è stata portata in ospedale per degli accertamenti ed è stata trattenuta tutta la notte anche se le sue condizioni non sono gravi. Anche il 34enne è stato portato in ospedale dove i medici hanno diagnosticato un'agitazione psicomotoria e abuso di cannabinoidi.