Silvia Romano è in Italia: indossa una veste islamica e la mascherina. Il lungo abbracccio con la famiglia. La conferma delle fonti: si è convertita all'Islam

La cooperante, che collaborava con la onlus marchigiana “ Africa Milele ”, era stata rapita più di un anno e mezzo fa, il 20 novembre 2018 da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya mentre seguiva un progetto di sostegno all'infanzia.



Di Maio: «Silvia sta bene e non vede l'ora di rivedere la famiglia». «Le ho parlato per qualche minuto al telefono: sta bene e non vede l'ora di rivedere la famiglia». È quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di Silvia Romano confermando che «oggi, verso le 14, saremo a Ciampino ad accoglierla».

è arrivata all'aeroporto di Ciampino a Roma. La ragazza milanese - munita di mascherina - è scesa dall'aereo indossando una veste tradizionale musulmana. E dopo un lungo rincorrersi di voci prende consistenza la conferma di alcune fonti secondo cui la giovane si sarebbe convertita all'Islam.sorridente, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e i suoi familiari. Poi ha di nuovo abbracciato i genitori, visibilmente commossi, e la sorella.toccandosi i gomiti, come imposto dalle regole anti-. Con i genitori e la sorella invece ci sono stati lunghi abbracci.hanno accolto alle 14 in punto a Milano l'atterraggio del suo volo.sarà immediatamente accompagnata per essere ascoltataSergio Colaiocco e dagli ufficiali dell'antiterrorismo del Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri nella caserma dei Ros della capitale.& Silvia, liberata ieri vicino a Mogadiscio in Somalia, sarà sentita dagli inquirenti, che sulla sua scomparsa avevano aperto un fascicolo per sequestro di persona per finalità di terrorismo, per ricostruire le varie fasi del rapimento. Il colloquio con i pm verrà effettuato nel rispetto delle normative legate all'emergenza legata al coronavirus.