Proroga dello stato di emergenza: ecco quali saranno tutti gli effetti dalle mascherine alle zone rosse

Ultimo aggiornamento: 14:20

Il premier Conte ha fatto sapere che lo stato di emergenza dovuto alla pandemia potrebbe durare fino a, una scelta che il premier ritiene necessaria vista la presenza di nuovi focolai che segnalano che l'epidemia non è finita e che potrebbe esserci anche un potenziale aumento dei casi.LEGGI ANCHE:Cosa significa però allo stato pratico lo stato di emergenza? Si potranno, come è successo fino ad oggi, alcuni iter sanitari l'approvvigionamento dei prodotti necessari a contrastare la pandemia, la disposizione di misure adeguate a contrastare il contagio. Ovviamente non significa che tutte le misure in vigore fino ad ora saranno confermate fino a fine anno, ma in questo modo il governo avrà il potere di stabilire, qualora ce ne dovesse essere bisogno, di anecessari a gestire la pandemia, di farin sicurezza, di stabilire sanificazioni e distanze. Verrannoper poter gestire al meglio l'emergenza.LEGGI ANCHE:La proroga consentirà anche, nel caso in cui bisognerà fronteggiare una seconda ondata, di gestirecon alberghi sanitari o caserme, ad esempio. Inoltre il governo avrà il potere di indirequalora dovesse essere necessario. Si potrà protrarre anche losia tra i dipendenti pubblici che tra i privati.Sulla proroga dello Stato di emergenza «martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo». Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta CasellatiLEGGI ANCHE: