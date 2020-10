Conte, alle 18 conferenza stampa sul Dpcm (e lui cambia la foto profilo su Facebook)

E' bastato cambiare la foto profilo su Facebook per scatenare i commenti sulla pagina di Giuseppe Conte. A poche ore dal discorso fissato per le 18, il presidente del Consiglio registra migliaia di reazioni dopo la scelta di cambiare la foto principale della sua pagina social. Conte non lo faceva da un po', l'ultima foto caricata era di due anni fa, il 24 maggio 2018, nella quale sorrideva "istituzionalmente" nel giorno in cui era stato incaricato dal presidente della Repubblica di formare il suo primo governo. Ieri, 17 ottobre 2020, la scelta di cambiare l'immagine. Sempre un primo piano, sempre lo sguardo verso sinistra ma stavolta con la mascherina. Una scelta che è anche un messaggio, fotografico, alla Nazione. In attesa di quello ufficiale sul nuovo Dpcm.

Ultimo aggiornamento: 16:59

