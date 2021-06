Conte diretta conferenza stampa: «Con Grillo diversità di vedute, non mi impegno in un progetto in cui non credo. Nel Movimento ambiguità che lo frenano»

«Una forza politica che ambisce a guidare il Paese non può affidarsi a una leadership dimezzata, sono stato descritto spesso come uomo delle mediazioni, ma su questo aspetto non possono esservi mediazioni, serve una leadership forte e solida, una diarchia non può essere funzionale, non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome e in ogni caso non poteri essere io». Questo il passaggio chiave della conferenza stampa di Giuseppe Conte presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. «Chi mi conosce sa che non ho doppie agende. Se lavoro anima e corpo a un progetto lo faccio con trasparenza. Nel cassetto non ho piano B». Ha aggiunto l'ex premier. Se lo Statuto non sarà accettato «valuterò cosa fare».

Ad ascoltare l'ex premier ci sono numerosi giornalisti e operatori TV, ma nessun parlamentare pentastellato. Assente anche Rocco Casalino, l'uomo della comunicazione a 5 Stelle. La scelta di circoscrivere l'incontro ai giornalisti, come spiegano dallo staff di Conte, è stata dettata da questioni di spazio e di distanziamento.

«Il 4 febbraio di quest'anno uscì da Palazzo Chigi e rilascia alcune dichiarazioni pubbliche. Lanciai un appello per cui tutti le forze politiche si adoperassero per un appoggio al governo Draghi. In quell'occasione mi venne spontaneo rivolgermi agli amici del Movimento 5 Stelle dire "Io ci sono e io ci sarò". Una naturale dimostrazione d'affetto. Pochi giorni dopo Beppe Grillo mi chiede di diventare il leader politico del Movimento. In quell'occasione rifiutai di entrare subito nel Movimento», le prime parole di Conte in conferenza stampa.

«Il confronto all'Hotel Forum con Grillo fu molto schietto. Ho elencato alcune carenze, ambiguità che impediscono le grandi potenzialità di questa forza politica che potrebbero dispiegarsi appieno. Ho illustrato una serie di innovazioni secondo me indispensabili», ha aggiunto Conte.

Dall'incontro all'Hotel Forum «ci siamo lasciati con il mio impegno a elaborare un progetto di riforma del M5S, che una volta condiviso ci avrebbe fatto partire con il piede giusto. Ho iniziato quindi a lavorare ad una sfida complessa ma anche stimolante. In questi 4 mesi ho studiato tanto, ho studiato gli Statuti del M5S, ho ascoltato suggerimenti di parlamentari, sindaci e singoli iscritti».

«Nell'approssimarsi all'appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. È emerso un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. L'ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad una operazione di facciata, di puro restyling», ha sottolineato Conte.

«Con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. È emerso un equivoco di fondo: non ha senso imbiancare una casa che necessita di una profonda ristrutturazione. Beppe mi è sembrato ritenere che tutto vada bene così salvo alcuni moderati aggiustamenti». Ho sempre detto che «non mi sarei mai prestato a una mera operazione di facciata o di restyling. Il M5S necessita di forti cambiamenti», ha aggiunto. «Io non posso assumere una decisione solo con il cuore se la mia testa mi suggerisce che il percorso è sbagliato. Non posso prestarmi ad un'operazione in cui non credo».

«Questa mia franchezza non nasconde arroganza, è dovuta all'affetto per il M5S. La mia posizione nasce da un ragionamento secondo cui, dopo la fase di crescita del Movimento, oggi rischiamo di entrare in una fase di declino se non rilanciamo in modo nuovo la forza» dei 5 Stelle.

«Abbiamo bisogno di un campo largo. Dobbiamo lavorare nel rispetto delle reciproche autonomie con tutte le forze che fin qui si sono mostrate concretamente sensibili al nostro slancio innovatore. Questo è il momento in cui l'intera comunità 5 Stelle deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Il mio l'ho fatto».

«Ho avuto un fittissimo scambio di mail con Grillo, ho accolto un buon numero delle sue osservazioni. Le altre non possono accoglierle, perché alterano questo disegno e creano confusione di ruoli e di funzioni. Domani mattina consegnerò i documenti frutto del mio lavoro dapprima a Grillo e poi a Crimi chiedendo che siano diffusi alla comunità. Sono condizioni imprescindibili del mio impegno».

«Beppe sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui. Spetta a lui decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il gentiore padrone che ne contrasta l'emancipazione. Per lui c'è era e ci sarà sempre il ruolo di Garante, ma ci sarà distinzione tra la filiera di garanzia e la filiera degli organi di politica attiva al cui vertice ci deve essere il leader politico e la filiera di controllo».

«Alla comunità Cinque stelle chiedo di non rimanere spettatrice passiva di questo processo, chiedo di partecipare a una valutazione sincera di questa proposta di Statuto e di esprimersi con un voto. Non mi accontenterò di una risicata maggioranza, mi metto in discussione».

