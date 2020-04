Il premier Conte in conferenza stampa alle 15: in arrivo il decreto per prolungare il lockdown

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà oggi, venerdì 10 aprile, in conferenza stampa alle ore 15: il suo probabile annuncio riguarderà il prolungamento del lockdown per l'Italia, almeno fino al prossimo 3 maggio. Secondo alcune indiscrezioni, Conte potrebbe dare il via libera alla riapertura solo di alcune attività, come ad esempio le librerie: per la partenza della Fase 2 bisognerà dunque aspettare almeno altre due settimane.

Leggi anche > Conte sul Mes: «La mia posizione e quella del Governo non è mai cambiata»

Probabile che il premier si soffermi anche sull'accordo raggiunto ieri dall'Eurogruppo . Stamattina il Capo del Governo ha ribadito, dopo le polemiche seguite all'accordo di ieri, che lui e il Governo non hanno mai cambiato idea sul MES, confermando la sua contrarietà. Il premier si è riunito con i capi delegazione di maggioranza, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Leggi anche > Proroga lockdown fino al 3 maggio: si discute su riapertura librerie e cartolerie



LA DIRETTA FACEBOOK

Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA