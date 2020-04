E' morto Giulietto Chiesa, giornalista ed ex dirigente del Pci: aveva 80 anni

«Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo». Così su Twitter, Vauro Senesi, che posta una foto dell'amico scomparso. «Ricordo - scrive il vignettista - i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra. I suoi occhi sono un pò anche i miei». Nato ad Acqui Terme, aveva 80 anni.



Chiiesa, giornalista professionista, è stato vice presidente dell'Unione Goliardica Italiana dal 1967 al 1968, occupandosi anche dell'Unuri, l'organismo rappresentativo nazionale degli studenti, e poi dirigente nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Dal 1970 al 1979 è stato dirigente della Federazione di Genova del Partito Comunista Italiano, infine è stato capogruppo per il PCI nel Consiglio Provinciale di Genova dal 1975 al 1979, distinguendosi per le posizioni filo-sovietiche.

Ultimo aggiornamento: 15:28

