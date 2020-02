Tragedia, oggi, a Giulianova . Una donna di 40 anni, originaria di Chieti ma residente a Giulianova (in provincia di Teramo ), è morta questa mattina travolta da una macchina: al volante dell'auto c'era la figlia 14enne. Il tragico incidente, la cui ricostruzione è confermata dagli investigatori, si è verificato attorno a mezzogiorno in via Ancona, strada stretta e a senso unico, traversa del lungomare Zara a Giulianova Lido.