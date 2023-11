Giulia Cecchettin, chi è la 22enne scomparsa con l'ex fidanzato a Padova: doveva laurearsi giovedì, l'ultimo messaggio sabato alla sorella

Giulia Cecchettin aveva conosciuto Filippo Turetta alla facoltà di Ingegneria dell'università di Padova. La loro storia era finita ad agosto, e benché Filippo avesse sofferto per la rottura, Giulia aveva cercato di supportarlo anche nei mesi successivi. Da sabato sera, dei due ragazzi, entrambi 22enni, si sono perse le tracce. L’inquietudine cresce nelle loro famiglie e tra gli amici: i cellulari dei ragazzi risultano spenti, e non ci sono tracce del loro passaggio dopo le ultime segnalazioni.

La fine della relazione

Filippo non aveva mai accettato la fine di quella storia. Negli ultimi giorni, i genitori del ragazzo hanno raccontato che non mangiava quasi più ed era giù di morale. Nonostante la fine del loro rapporto sentimentale, però, Giulia e Filippo non avevano interrotto i contatti.

L’ultimo incontro e i messaggi interrotti

La sera di sabato 11 novembre i due si incontrano: Giulia lascia la sua abitazione verso le 18 per vedersi con Filippo, e insieme si dirigono verso il centro commerciale Nave De Vero a Marghera. Testimoni li avvistano seduti ai tavolini del McDonald’s intorno alle 20. Alle 22:43, Giulia invia l'ultimo messaggio alla sorella, poi il silenzio.

La lite: il racconto del testimone

Intorno alle 23.15 i due sono stati avvistati in un parcheggio di Vigonovo, vicino a dove abita la ragazza. Un vicino di casa mentre fumava racconta di aver sentito le urla di Giulia che è stata trattenuta in macchina.

La laurea

Poi Filippo ha messo in moto l'auto e si è dileguato verso il cimitero, la strada che porta o verso Padova o verso il centro cittadino. Sabato il testimone che assiste alla lite chiama il 112. Ma quando arriva la pattuglia dell’auto con i due ragazzi nessuna traccia. Poi il silenzio. I cellulari dei due risultano spenti. L’auto è una Fiat Grande Punto targata FA 015 YE. Chi la vedesse chiami le forze dell'ordine. L'auto è in movimento.

Da Treviso domenica sera è arrivata la segnalazione che l’auto sarebbe stata vista transitare tra Villorba e Zero Branco. Il padre di Giulia esclude l’ipotesi di una fuga d’amore, sottolineando l’impegno e la concentrazione della figlia per la sua imminente laurea: la ragazza doveva laurearsi giovedì all'università di Padova e stava organizzando festeggiamenti con gli amici.

Le ricerche

Le autorità hanno attivato le procedure di ricerca, scandagliando la zona dell’ultimo segnale telefonico di Turetta, localizzato a Fossò verso le 23:30. La comunità locale è invitata a collaborare, fornendo eventuali informazioni utili che possano aiutare a ritrovare i due giovani. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine. La speranza è che Giulia e Filippo possano essere rintracciati presto e che il loro allontanamento non sia altro che un malinteso.